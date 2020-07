Kindergarten schließt Jungen für zwei Wochen aus – der Grund macht Mutter (27) betroffen

Kindergarten-Eklat in Hessen: Bianca Zelder hat eine dringende Botschaft.

Vöhl. Die Erfahrungen, die ihr Sohn (6) im Kindergarten machen musste, lassen sie nicht los. Jahrelang habe der Junge nun schon gelitten, weil dort nicht akzeptiert worden sei, dass er nicht der Norm entspreche, sagt seine Mutter Bianca Zelder (27).

Die Wut darüber habe sich aufgestaut. Dann brach es Anfang des Jahres aus ihm heraus. Danach sei der 6-Jährige für zwei Wochen aus dem Kindergarten ausgeschlossen worden. Seitdem versucht die 27-Jährige aus Vöhl in Hessen sein Trauma aufzuarbeiten.

„Mama, da ist mir was passiert, aber ich werde es dir niemals erzählen, nicht mal, wenn ich so groß bin wie du“, soll der Junge gesagt haben.

Kindergarten beobachtet angebliche Störung – Mutter irritiert

Schon in seinem zweiten Lebensjahr seien die Erzieher des Kindergartens auf Bianca Zelder zugekommen. Es sei aufgefallen, dass ihr Sohn sehr oft mit „Mädchen-Dingen“ spiele. „Das heißt, er ist oft in der Küche gewesen, in der Puppen-Ecke und hat sich viel verkleidet“, erklärt die Mutter.

Der Kindergarten habe im Gespräch darauf hingewiesen, dass sie deshalb Kontakt zum Jugendamt aufnehmen solle. „Es würde auffallen, dass er in seiner Geschlechtsidentität noch nicht entwickelt sei und er dadurch vermehrt Wutausbrüche hat“, habe es geheißen.

Über das Urteil sei die Mutter sehr verwundert gewesen. Zuspruch erhielt sie von ihrem Kinderarzt. Der Mediziner bezeichnete es als völlig normal, dass sich der Junge gerne verkleide. Die Geschlechtsidentität bilde sich außerdem erst viel später aus.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Kinderbonus komplett ungerecht? Ausgerechnet bei IHNEN sorgt das Kindergeld-Extra für „Wut und Unverständnis“

Kindergeld extra wegen Corona: DIESE Familien bekommen jetzt einen Bonus

Corona: Düstere Prognose von Bitburger-Chef ++ Spanische Großstadt unter Quarantäne

-------------------------------------

Junge verkleidet sich als Prinzessin im Kindergarten

Bianca Zelder habe in die Entwicklung ihres Sohnes jedenfalls nicht eingreifen wollen. An Karneval in diesem Jahr sei er etwa als Prinzessin gegangen.

Um ihren Sohn auf mögliche Reaktionen vorzubereiten, habe sie ihn zur Seite genommen: „Wenn du mit einem rosa Kleidchen in den Kindergarten gehst, dann gibt es viele Kinder, die das nicht verstehen können.“

Doch nicht nur die Kinder seien das Problem. Auch viele Erwachsene in dem kleinen hessischen Dorf hätten sich abschätzig verhalten. Auch von den Erziehern habe sie mehr Fingerspitzengefühl erwartet – in vielen Situationen. Eine Anfrage von DER WESTEN bei dem betreffenden Kindergarten blieb bislang unbeantwortet.

+++ Ross Antony: Herzzerreißender Abschied – „Du warst der beste Teil meines Lebens“ +++

Situation im Kindergarten eskaliert – Mutter hat dringende Botschaft

Das Ergebnis sei sein Wutausbruch Anfang März gewesen, der zu seiner Suspendierung geführt habe. Dabei sei ihm eine sozial-emotionale Störung attestiert worden, er sprenge den Rahmen.

Der Wut über diese Maßnahme brachte Bianca Zelder danach in einer Videobotschaft bei Facebook zum Ausdruck:

______________________

10 Tipps für die Eingewöhnung im Kindergarten:

Tipp: Gewöhnen Sie Ihr Kind an Ihre Abwesenheit Tipp: Erzählen Sie Ihrem Kind vom Kindergarten Tipp: Vereinbaren Sie einen Schnuppertag Tipp: Als Elternteil Sicherheit ausstrahlen Tipp: Erzieher immer miteinbeziehen Tipp: Eltern sollten sich aktiv an der Eingewöhnung des Kindes beteiligen Tipp: Dem Kind Zeit gönnen Tipp: Wählen Sie die richtigen Worte Tipp: Das Kind darf mitentscheiden Tipp: Kindergarten freie Tage erst nach der Eingewöhnung

Kindergarten nach Vorfall geschlossen

Dann kam Corona, der Kindergarten musste geschlossen werden. Seitdem betreut die 27-Jährige ihren Sohn zuhause. Doch auch vier Monate nach der Suspendierung sei sie noch immer aufgewühlt.

Sie wolle sich nun öffentlich dafür einsetzen, dass ein Umdenken in den Köpfen der Menschen stattfindet, „dass die Leute nicht denken: Ein Junge muss eine blaue und ein Mädchen eine rosa Hose tragen.“ Dieses Schubladen-Denken habe bei ihrem Sohn dazu geführt, dass er sich jahrelang missverstanden gefühlt habe.

Mutter ist mit ihrer Forderung nicht alleine

Mit der Forderung nach mehr Toleranz in der Gesellschaft ist Bianca Zelder nicht allein. Genau zu dem Thema veröffentlichte Riccardo Simonetti 2019 das Kinderbuch „Raffi und sein pinkes Tutu“.

Riccardo Simonetti bei der Vorstellung seines ersten Kinderbuches. Foto: imago images / Future Image

Auch der erfolgreiche Blogger und Entertainer wirbt für eine Gesellschaft, die Menschen so akzeptiert, wie sie sich fühlen.