Kim Jong Un: Spekulationen um Gesundheit! Nordkoreas Machthaber soll sich in „vegetativem Zustand“ befinden

Kim Jong Un, der Machthaber Nordkoreas, soll sich Medienberichten zufolge in einem äußerst kritischen Zustand befanden. Es gibt sogar Berichte, der Nordkoreaner sei tot.

Bereits vor einigen Tagen hatte es erste Meldungen über den Gesundheitszustands des 36-Jährigen gegeben. Die japanische Boulevardzeitung „Shukan Gendai“ berichtete am Samstagabend, Kim Jong Un befinde sich in einem „vegetativen Zustand“. Die amerikanische „New York Post“ schreibt sogar, der Diktator sei gestorben.

Kim Jong Un: Donald Trump hält Berichte für „inkorrekt“

Die Zeitung beruft sich auf einen Vize-Direktor des TV-Sender KKSTV aus Hongkong. China soll eine Delegation mit Regierungsvertretern und Medizinern nach Nordkorea geschickt haben.

US-Präsident Donald Trump hatte Berichten, Kim Jong Un gehe es schlecht, zuvor widersprochen und sie als „inkorrekt“ bezeichnet. Er habe „gehört“, dass für den Bericht „alte Dokumente“ verwendet worden seien.

Kim Jong Un angeblich operiert worden

Anfang der Woche hatte es Medienberichte gegeben, dass der Machthaber wegen Herzkreisproblemen operiert worden sei. Mehr dazu hier>>>

Die Berichte über Kim Jong Uns Gesundheitszustand wurden weder offiziell bestätigt noch dementiert. (cs mit dpa)