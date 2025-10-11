Finger weg von diesem Kik-Produkt! Es kann Krebs hervorrufen

Diese Nachricht lässt viele Kik-Kunden aufhorchen – vor allem jene, die beim Shoppen gern ein Schnäppchen machen. Der Textildiscounter hat nämlich einen dringenden Produktrückruf gestartet.

Im Mittelpunkt stehen dabei die bunten Damen-Clogs, die diesen Sommer voll im Trend liegen. Günstig, bequem, angesagt – aber offenbar gefährlich: Sie könnten Krebs hervorrufen.

Kik-Rückruf: Beliebte Schuhe sind betroffen

Denn in dem Billig-Schuh stecken hochgiftige Chemikalien, die nicht nur die Gesundheit gefährden, sondern sogar Krebs auslösen können. Jetzt wird der Rückruf öffentlich gemacht – und der Discounter bittet Kundinnen, die Clogs sofort zurückzugeben. Die betroffenen Schuhe hören auf den Namen „Damen Clogs bedruckt“ und tragen die Artikelnummer 1201473 P255043. Verkauft wurden sie seit dem 3. Juni 2025 in Filialen und ab dem 13. Juni auch online – für gerade mal 3,99 Euro.

Ein echter Sommer-Schnapper, der in vielen Einkaufskörben landete. Doch was harmlos wirkt, sorgt jetzt für eine echte Schockmeldung: In den Schuhen wurde der Stoff Dibenzo(ah)anthracen entdeckt – eine Verbindung, die zu den sogenannten KMR-Stoffen gehört. Mittlerweile ist er auch nicht mehr auf der Website der Kik-Kette zu finden.

Kik reagiert – was Kunden jetzt tun sollten

Und eben diese gelten als krebserregend, erbgutverändernd und fruchtbarkeitsschädigend. Besonders brisant ist, dass der gemessene Wert über dem gesetzlich erlaubten Grenzwert liegt. Das bedeutet: Wer die Schuhe trägt, setzt sich potenziell ernsthaften Gesundheitsrisiken aus.

Der Discounter selbst zeigt sich alarmiert. Man habe die Belastung festgestellt und reagiere jetzt mit einem klaren Rückruf. Kik bittet daher alle Kundinnen, die Schuhe nicht mehr zu tragen und sie in eine der Filialen zurückzubringen. Dort wird der Kaufpreis vollständig erstattet – auch ohne Kassenbon. Wer Fragen hat, kann sich direkt per E-Mail an productinfo@kik.eu wenden.

