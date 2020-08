Kiel: Junge Frau (23) tot – Drama am ersten Ausbildungstag im Rathaus

In Kiel ist eine Auszubildende am ersten Arbeitstag auf dem Rathausplatz ums Leben gekommen. (Archivfoto)

Tragisches Unglück in Kiel! Eine junge Frau fiel dort an ihrem ersten Ausbildungstag einem schrecklichen Unfall zum Opfer.

Kiel: Junge Auszubildende stirbt am ersten Arbeitstag

Eine 23-jährige Frau in Kiel trat am Montag mit 50 weiteren Azubis ihren ersten Ausbildungstag am Rathaus der Stadt an.

Als sich die Auszubildenden am Morgen auf dem Rathausplatz sammelten, um für ein Gruppenfoto zu posieren, kam es zum Drama. Denn ein Lkw ist zeitgleich beim Rangieren am Randes des Platzes gegen einen Fahnenmast gestoßen – dieser brach ab, stürzte auf die junge Frau.

-------------------------------

Das ist Kiel:

ist die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein

wurde im 13. Jahrhundert als Holstenstadt tom Kyle gegründet, seit 1900 eine Großstadt

ist die nördlichste Großstadt Deutschlands

ist ein bedeutender Stützpunkt der Deutschen Marine

hat 246.794 Einwohner und 18 Ortsbezirke

Oberbürgermeister ist Ulf Kämpfer (SPD)

-----------------------------------

Ersthelfer versuchten der Verletzten zu helfen, doch auch der Rettungsdienst konnte nur noch ihren Tod feststellen.

Kiel: Azubis stehen unter Schock

„Ich bin zutiefst erschüttert und geschockt“, so Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD), der Zeuge des Unfalls war. „Es gibt keine Worte für das Entsetzen über dieses tragische Geschehen. Unser tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen.“

---------------------

----------------------

Die anderen Azubis der Stadt Kiel stehen unter Schock, werden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (kv)