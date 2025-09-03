„Falscher“ Wohnort wird für Autofahrer teuer! Versicherungen mit Preis-Klatsche

Rund zehn Millionen Autofahrer in Deutschland sind von aktualisierten Regionalklassen betroffen. Der GDV (Gesamtverband der Versicherer) hat die Schadenbilanzen für Zulassungsbezirke neu berechnet. In 99 von 413 Bezirken ändern sich die Einstufungen. Für etwa fünf Millionen steigen die Regionalklassen, während etwa 5,3 Millionen von niedrigeren profitieren werden.

Regionalklassen beeinflussen Versicherungsbeiträge erheblich

Höhere Klassen ergeben sich besonders in Hessen und Nordrhein-Westfalen. GDV-Hauptgeschäftsführer Joachim Asmussen erklärt: „Hier wird fast jeder vierte Autofahrende hochgestuft.“ Die schlechteste Schadenbilanz hat Offenbach, dicht gefolgt von Berlin.

Besonders gute Werte finden sich hingegen in Brandenburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Elbe-Elster glänzt mit der besten Bilanz bundesweit.

Wohnort prägt die Beitragsentwicklung stark

Regionalklassen spiegeln die Schadenkosten im Wohnbezirk wider. Höhere Risiken bedeuten höhere Beiträge. Neben Regional- und Typklassen beeinflussen Faktoren wie Jahresfahrleistung die Versicherungskosten. Nicht alle Unternehmen beachten die GDV-Statistik, da diese unverbindlich ist. Weitere Preiserhöhungen drohen wegen steigender Reparaturkosten, betont der GDV.

Für Kaskoversicherte ändert sich wenig: Etwa 33,4 Millionen Beiträge bleiben unverändert. Nur 2,1 Millionen werden hochgestuft, rund 2,6 Millionen entlastet. Die neuen Daten gelten ab sofort für Neuverträge oder ab dem nächsten Versicherungsjahr. Betroffene Autofahrer könnten durch Überprüfung ihrer Policen Kosten sparen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.