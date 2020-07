KFC: Freunde gehen in Fast-Food-Restaurant – jetzt müssen sie 16.000 Euro Strafe zahlen

Tja, DA hätten sie vorher wirklich mal nachdenken sollen...

Fast-Food-Essen wie beispielsweise von KFC ist wirklich ideal, wenn man spontan viele Gäste hat oder aber für den (kleinen oder großen) Hunger zwischendurch. Wenn aber zwei Personen bei KFC gleich 20 Menüs bestellen, wird man schon mal misstrauisch. Denn so hungrig können keine zwei Personen sein. Und auch keine fünfköpfige Familie.

KFC: Zwei Personen bestellen gleich 20 Mahlzeiten!

In Dandenong (Australien, Bundesstaat Victoria) ist so ein merkwürdiger Fall vorgefallen. Jetzt muss man wissen: In Australien herrschen aktuell strenge Corona-Regeln, Partys in größeren Gruppen sind wegen der erhöhten Ansteckungsgefahr verboten. Nur in Notfällen sollte das eigene Heim verlassen werden.

In „Down under“ sind laut der renommierten Johns-Hopkins-Universität über 9.300 positive Covid-19-Fälle registriert worden, mehr als 100 Menschen sind an den Folgen gestorben.

Das ist Kentucky Fried Chicken (KFC):

KFC ist auf Geflügel spezialisiert und eine US-Fast-Food-Kette

Gründung 1930 in Corbin (Kentucky)

gehört zum Mutterkonzern „Yum! Brands“

über 20.000 Restaurants in mehr als 125 Ländern

weltweit 350.000 Beschäftigte

erstes KFC-Restaurant in Deutschland 1968 in Frankfurt a.M.

Als in Dandenong nachts gegen 1.30 Uhr im KFC zwei Männer 20 Mahlzeiten bestellt hatten, ist die Besatzung eines Krankenwagens stutzig geworden. Sie sind ganz in der Nähe gewesen, haben die Bestellung der Polizei gemeldet. Die Gesetzeshüter sind misstrauisch geworden, haben die Registrierungsnummer des Fahrzeugs ermittelt. Ein Streifenwagen hat es dann heimlich verfolgt. Das berichtet das Newsportal „9News“.

Ein KFC-Restaurant in der Nacht. Foto: imago images / Steinach

Polizei sprengt dreiste Hausparty – jetzt wird es teuer

Und tatsächlich: In einem Haus wurden gleich 16 Personen angetroffen, die eine Hausparty gefeiert haben. Sie alle wollten sich vergeblich vor den Polizisten verstecken. Hauptkommissar Shane Patton erklärt in einem Presse-Statement: „Dieses Verhalten ist egoistisch und nicht zu akzeptieren.“

Die Geldstrafe, die jeder von ihnen jetzt zahlen muss, hat es in sich: Rund 1.652 Australische Dollar (umgerechnet etwa 1.015 Euro) muss jeder blechen – zusammen sind das etwa 26.000 Australische Dollar (16.000 Euro)! Polizist Patton gegenüber „9News“: „Sie werden das für eine lange Zeit nicht vergessen und sich daran erinnern.“

Ob sich das die Party-Freunde merken können? Jedenfalls wird es das ihre Brieftasche... (mg)