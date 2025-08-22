Kunden rügen Kaufland – neue Werbung stößt ihnen bitter auf

Ob Aldi, Lidl, Kaufland oder andere Supermärkte – sie alle versuchen, ihre Kunden mit zahlreichen Angeboten und neuen Produkten zu halten oder gar zu ködern. Kein Wunder, denn die Neugier der Menschen ist bekanntlich groß und so greifen viele gerne zu, wenn sie das Wort „NEU” auf einem Produkt sehen.

Doch genau ein solches löst bereits in der Werbung bei vielen Kaufland-Kunden Lacher und Verwunderung aus – aber warum?

Hotdog bei Kaufland: Neues Produkt soll völlig anders gedacht sein

„Was darf in deinem Smockdog niemals fehlen?“, werden die Kunden in einem Facebook-Post der offiziellen Website gefragt. Darauf zu sehen ist eine Plastikpackung der Marke „SMASHED”. Auf der Packung wiederum steht in großen roten Druckbuchstaben „Smockdog“, daneben ist eine aufgedruckte Person zu sehen, die eine Capi trägt und ein Handy in der Hand hält.

Es handelt sich dabei jedoch nicht um eine neue Handyhülle, sondern vielmehr um ein Fleischprodukt! Genau das ist auch in der rechten unteren Ecke abgebildet. Es handelt sich offenbar um einen fertigen Hotdog. Im geöffneten Brot wartet eine Wurst mit allerlei Saucen.

Wurst stößt bei vielen auf – Grund ist die DDR

Für Kaufland ist klar: „Der Hotdog neu gedacht – von oben, nicht von der Seite! Der Schmockdog von René Schmock bringt Ordnung ins Snack-Chaos und macht Schluss mit Tropfen und Kleckern.“ Prompt danach werben sie, dass man ihn doch mal kaufen und probieren soll. Doch schnell stößt der Begriff „neu“ bei vielen sauer auf …

So betont ein User wohl etwas verärgert: „Neu gedacht? Ihr solltet diese Aussage ganz schnell zurückziehen! Das ist wie ne Kettwurst! Und in Polen gibts die auch schon ewig unter dem Begriff Hot Dog.“ Auch ein anderer fügt hinzu: „Gab es im Osten schon, hieß Kettwurst.“ Ein weiterer textet: „Gab es früher schon in der DDR, also nicht neu gedacht.“

Auch Kaufland reagiert schnell auf die zahlreichen kritischen Stimmen – so bedankt sich der Markt für die Information und fragt prompt: „Hast du die immer gern gegessen?“

Ob die Kaufland-Kunden das Produkt trotzdem kaufen werden? Das steht wohl in den Sternen. Was jedoch klar ist: Zumindest für Leute aus der BRD sollte das Produkt wohl neu sein …