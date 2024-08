Kaufland teilt Foto von Aktions-Artikel – Kunden rasten komplett aus! „Verboten“

Nicht nur im Laden, auch zuhause kommen Kaufland-Kunden nicht an den Werbeanzeigen vorbei. Selbst auf Facebook und anderen Social-Media-Kanälen erreicht die Supermarkt-Kette ihre Kundschaft mittlerweile.

So auch mit einer Anzeige von Montag (5. August). Eigentlich hatte Kaufland nur die Werbetrommel für seine Angebotsartikel aus aller Welt rühren wollen. Doch kurzerhand kapern die Kunden den Facebook-Beitrag und drehen komplett frei.

Kaufland: Aus Kunden platzt es heraus

Zu sehen im Beitrag: Pure Butter Shortbread Fingers der Marke Walkers, die es bei Kaufland zu kaufen gibt – derzeit sogar zum Aktionspreis für nur 2,49 Euro statt ansonsten 3,29 Euro. Allerdings ist es nicht der Preis, der Kunden plötzlich ausrasten lässt.

Vielmehr ruft das Produkt an sich scheinbar zahlreiche Erinnerungen an vergangene Schottland-Urlaube und andere Momente mit der beliebten Leckerei zurück. „Back ich immer mal selbst. War 20 Jahre mit einem Schotten verheiratet und Schwiegermutter hat mir viele Rezepte vererbt“, kann sich etwa eine Frau nicht zurückhalten. „Ich lieb’s. Wenn ich in Edinburgh bin, kommen da immer 10 Stück ins Reisegepäck“, lässt auch eine andere Kaufland-Kundin an ihren Erlebnissen mit dem typisch schottischen Gepäck teilhaben. Andere werden sogar noch deutlicher.

Kundin deutlich: „Dieses Shortbread ist einfach verboten“

„Shortbread. Eine meiner vielen Schwachpunkte“, spricht auch ein weiterer Kaufland-Kunde wohl vielen aus der Seele. „Dieses Shortbread ist einfach verboten lecker“, macht eine andere klar.

Auch Kaufland nimmt an der freudigen Unterhaltung rege teil und hat bereits auf zahlreiche Kommentare (mittlerweile über 200 mit Stand vom 6. August, 11.30 Uhr) reagiert. So kommentiert die Supermarkt-Kette bei der Frau, die das Produkt für „verboten lecker“ hält: „Absolut. Aber psst. Zum Glück erlaubt.“ Schottland-Fans müssen also für ihre Lieblingsleckerei wohl vorerst nicht mehr ins Ausland reisen. Bleibt abzuwarten, ob Kaufland auch bald andere schottische Produkte auf Wunsch der Kunden mit ins Sortiment nehmen wird.