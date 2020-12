Kaufland: Kundin platzt vor Wut! Supermarkt gesteht DIESEN Fehler

Einige haben sich schon ihren Weihnachtsbaum gesichert und im Wohnzimmer aufgestellt. Das Angebot ist wieder vielseitig. Auch verschiedene Supermärkte wie Kaufland bieten auf ihrem Parkplatz Bäume zum Verkauf an.

Und genau dieser Baumverkauf auf einem Kaufland-Parkplatz in Crailsheim (Baden-Württemberg) macht eine Kundin richtig wütend. Sie fuhr an dem Supermarkt mit ihrem Auto vorbei.

Kaufland: Baumverkauf falsch geplant?

Auf der Kaufland-Facebookseite berichtet sie von ihrer Beobachtung. Sie schreibt: „Ich dachte, ich sehe nicht richtig, als ich gerade hier an einem Kaufland vorbeigefahren bin. Ich finde das absolut nicht richtig.“

Kaufland ist beim Baumverkauf ein großer Fehler unterlaufen. (Symbolbild) Foto: imago images / biky

Was die Kaufland-Kundin am Baumverkauf so aufregt? Der wurde einfach auf dem Behinderten-Parkplatz aufgebaut. „Obgleich ihr die Plätze für den Zeitraum verschoben habt, nehmt doch die hinteren Parkplätze, die selten benutzt werden.“

Dann platzt ihr der Kragen: „Ach nein, dann muss die faule Menschheit ja etwas mehr laufen. Leider hatte ich mein Handy nicht dabei, um Fotos zu machen. Sorry, das geht gar nicht!“

Ein weiterer Kaufland-Kunde versteht die Autofahrerin und pflichtet ihr bei: „Ich verstehe deinen Unmut sehr gut! Behinderten-Parkplätze sind für einen bestimmten Personenkreis vorgesehen.“

Kaufland selbst entschuldigt sich per Facebook für den Vorfall bei der Kundin, verweist aber auf Kunden-Management. Dort soll sie sich melden.

Das sagt Kaufland

Diese Redaktion hat bei Kaufland nachgefragt, was schiefgelaufen ist. Antwort: „Bei der Einrichtung des diesjährigen Weihnachtsbaumverkaufs vor unserer Filiale in Crailsheim ist uns ein Fehler unterlaufen.“

Kaufland habe den Fehler sofort korrigiert. „Ab Montag wird der Weihnachtsbaumverkauf auf einen anderen Teil des Parkplatzes verlegt. Den Kunden stehen dann wieder alle neun Behindertenparkplätze zur Verfügung“, verspricht eine Kaufland-Sprecherin. (ldi)