Jetzt schon Weihnachts-Wahnsinn bei Kaufland? – „Ganz klar verboten“

Die letzten Wochen des Sommers werfen ihre Schatten voraus. Zwar denkt Ende August oder Anfang September noch niemand wirklich an die kälteren Jahreszeiten – doch ein Blick ins Regal von Supermärkten wie Kaufland könnte das recht schnell ändern.

So zumindest das Gefühl vieler Kunden. Sobald sich die Sommerferien dem Ende zuneigen, erblicken sie bereits die ersten vereinzelten Lebkuchen-Packungen oder sonstige (vor-)weihnachtliche Knabbereien in den Supermarktregalen.

Auch eine Kaufland-Kundin traute bei ihrem letzten Einkauf ihren Augen kaum, als sie mitten im August das winterliche Sortiment vor sich sah. Doch Jahr für Jahr ist der Wirbel um dieses Thema wohl derart groß, dass Kaufland sich bereits gezwungen sah, den ganzen Sachverhalt mal eindeutig klarzustellen.

Zu früh Lebkuchen & Co. bei Kaufland?

„Geht’s euch gut, Kaufland?“, zeterte die besagte Kundin am 19. August auf Facebook – und postet dort ein Regal im Kaufland ihres Vertrauens, das vollgepackt ist mit Christstollen, bedeckt von einer weihnachtlichen Puderzucker-Schneeschicht. „Es ist Mitte August! Und Advent ist im Dezember.“

Gut, genau genommen fällt der erste Advent bereits auf den 30. November, aber sie hat dennoch einen Punkt, oder? Zumindest hat sie einen Nerv getroffen – denn in den Kommentaren erhält sie Zuspruch. „Sollte niemand jetzt kaufen“, betont eine Nutzerin. Ein anderer User stimmt zu und fürchtet gar einen kommerzbedingten Verlust der Weihnachtsvorfreude: „Mitte November haben diese Menschen bereits genug von Weihnachten, und es wird alles fad.“

Doch wie genau plant Kaufland eigentlich den (zu?) frühen Verkauf seiner Weihnachtsleckereien? Glücklicherweise hat das Unternehmen das bereits detailliert erklärt, sodass keine Fragen offen bleiben sollten.

Kaufland mit Klarstellung

„Mit dem Verkauf von Weihnachtsgebäck wie Lebkuchen und Spekulatius, aber auch Marzipan starten wir wie alle in der Branche im Spätsommer“, erklärt Markus Geiger, Geschäftsleiter Einkauf bei Kaufland. „Das heißt: Die ersten Lebkuchen wird man bei Kaufland nicht vor Ende August oder Anfang September finden. Das ist übrigens auch der meteorologische Herbstanfang. Lebkuchen und Co. im Juli gab es bei Kaufland noch nie, das ist selbst für die sehr weihnachtsbegeisterten Kunden zu früh.“

Warum man so früh beginnt? „Viele unserer Kunden freuen sich schon das ganze Jahr über auf Weihnachten und wollen daher nicht nur in der Vorweihnachtszeit Plätzchen essen“, so Geiger auf der Unternehmenswebsite. „Mit Lebkuchen und Spekulatius können sie sich einfach frühzeitig in weihnachtliche, festliche Stimmung bringen.“

Und auch die Kunden, die fürchten, dass die Weihnachtsprodukte im Lager aufgrund des frühen Verkaufsstarts zur eigentlichen Festzeit schon schlecht geworden sind, kann Geiger beruhigen: „Weil unsere Kunden die Produkte rege nachfragen und wir daher immer wieder nachbestellen. Unsere Filialen werden also bis kurz vor Weihnachten laufend mit Lebkuchen und Co. beliefert.“

Schokolade monatelang wiederverwendet?

Und noch einen Mythos will der Einkaufs-Geschäftsleiter aus der Welt räumen: Werden nicht verkaufte Schoko-Weihnachtsmänner nach der Saison eingeschmolzen und als Schoko-Osterhausen Wochen später weiter verkauft? „Dieses Gerücht kommt immer auf“, meint Geiger – und stellt aber sofort klar: „Das ist ganz klar lebensmittelrechtlich verboten“.

Also kein Grund zur Sorge. Wem der Verkaufsstart von weihnachtlichen Snacks bei Kaufland zu früh erscheint, der darf gerne mit den Augen rollen – aber der kann eben gleichzeitig auch beruhigt sein, dass er im Dezember noch genug eigene Frischware zur Verfügung haben wird.