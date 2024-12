Kaufland-Kunde nutzt Serviceversprechen – doch dann greifen die Mitarbeiter ein

Gerade in der Vorweihnachtszeit kann es in Supermärkten wie Kaufland oder Rewe schon einmal voll werden. Besonders an der Kasse brauchen Kunden oft starke Nerven, dort geht während eines Einkaufs oft viel Zeit in der Warteschlange flöten.

Immerhin bietet Kaufland seinen Kunden in dem Fall aber eine Entschädigung an. Sollten in einer Filiale mal nicht alle Kassen geöffnet sein und ein Kunde muss dadurch länger als fünf Minuten in der Schlange stehen, erhält er einen Einkaufsgutschein über 2,50 Euro. Ein Mann nimmt dieses Angebot regelmäßig und gerne in Anspruch – und erhält dafür jetzt eine unerwartete Quittung.

Kaufland-Kunde nutzt Werbung aus

Auf „Reddit“ berichtet der Kunde von seinen Erlebnissen bei Kaufland. Demnach hat er die Chance auf den 2,50-Euro-Coupon bei längerer Wartezeit bisher vier Mal in zwei Monaten genutzt. „Immer mit Stoppuhr an der Kasse gestanden und die Uhr dem Kassierer gezeigt, dass dieser mein Zeuge sei. Dann zum Servicepunkt und Geld abgeholt“, schreibt er in seinem Beitrag.

Das wurde den Kaufland-Mitarbeitern aber schließlich zu bunt, denn bei seiner jüngsten Meldung gab es plötzlich Ärger: „Heute wurde ich dort als verrückt bezeichnet und man war sehr unhöflich zu mir, meinte, ich hätte sie ja nicht alle, mit Stoppuhr einkaufen zu gehen, was seien denn schon ein paar Minuten Wartezeit?“

Tatsächlich ging die Angestellte am Kaufland-Servicepunkt auch nicht auf die sachlichen Argumente des Kunden ein und blieb dabei, „dass ich in Zukunft keine Coupons mehr bekommen, weil Kaufland selbst willkürlich entscheiden kann, Kunden davon auszuschließen“. Und das, obwohl der Kunde „nie betrogen habe, sondern immer dokumentieren konnte, dass ich länger als fünf Minuten hatte warten müssen und nicht alle Kassen geöffnet waren.“

+++ Kaufland-Kunde gibt Leergut ab – der Blick auf den Pfandbon macht sprachlos +++

Kaufland: „Würde mich offiziell beschweren“

Jetzt fragt sich der Kunde, ob sein Handeln falsch war, weil die Kaufland-Angestellten so heftig reagierten. Auf Reddit geben die Kommentatoren dem Mann allerdings Recht – wenn Kaufland ein solches Werbeversprechen gebe, müsse es auch eingehalten werden.

Mehr Themen:

„Würde mich sogar offiziell beschweren. Wenn Kaufland damit wirbt, müssen sie auch erfüllen“, „Auch wenn es ein wenig weird ist, mit der Stoppuhr an der Kasse zu stehen, wenn es Kaufland so anbietet, dann ist es Ihr gutes Recht, darauf zu bestehen“, „Aber warum diskutierst du? Ich hätte einfach nach dem Namen des beleidigenden Mitarbeiters gefragt und mich per E-Mail beschwert. Die Service-Mitarbeiter haben nicht das letzte Wort bei sowas“, sind nur einige der zustimmenden Beiträge.