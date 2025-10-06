Dieses Kaufland-Produkt bloß nicht essen – Verletzungs- und Erstickungsgefahr!

Für viele ist Kaufland der Einkaufsladen schlechthin. Immerhin gibt es dort nicht nur allerlei Kleidung und Deko-Artikel, sondern auch Gemüse, Nudeln und viele andere leckere Dinge.

Doch nun wird vor einem Lebensmittel gewarnt – es handelt sich um ein Produkt einer Kaufland-Eigenmarke.

Kaufland-Warnung: Glasscherben in Saucen-Produkt

Dabei steht ein Klassiker für Nudel- oder Reisgerichte aktuell im Fokus einer Rückrufaktion: Das Produkt „K-Classic Letscho“ im 720-Milliliter-Glas, eine würzige Sauce ungarischer Art mit intensivem Paprikageschmack, könnte ein ernstes Risiko bergen. Wie jetzt bekannt wurde, könne laut Hersteller „trotz umfassender Sicherheitsmaßnahmen“ nicht ausgeschlossen werden, dass sich Glasstücke in einzelnen Gläsern befinden. Aus diesem Grund warnt der Hersteller eindringlich vor dem Verzehr.

Diese Glasstücke können eine „Verletzungs- und/oder Erstickungsgefahr“ darstellen. Von der Rückrufaktion betroffen sind dabei Gläser mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13. Oktober 2026 und der Chargenummer „GTIN4063367234613“.

Geld zurück: So gehts

Laut „lebensmittelwarnung.de“ wird jedoch nicht nur davor gewarnt, sondern auch, dass man sofort einen Arzt aufsuchen sollte, sollte man sich verletzt haben. Das Produkt kann in allen Kaufland-Filialen zurückgegeben werden – mit zeitgleicher Erstattung des Kaufpreises und auch ohne Vorlage des Kassenbons.

