Kaufland: US-Amerikaner betritt Filiale – sein Urteil ist eindeutig

Auf den Deutschen wirkt die Anziehungskraft von Kaufland sicher nicht mehr so stark wie auf jemanden, der von außerhalb kommt. Wer schon ein paar Mal in dem Supermarkt war, kennt das Angebot. Doch Besucher aus anderen Ländern staunen immer wieder darüber, was es hier zu kaufen gibt.

Ein US-Amerikaner hat erst kürzlich seine Entdeckungen im Kaufland in den sozialen Medien geteilt. In einem Instagram-Video zeigte er seinen Followern, was er nicht nur von dem Markt, sondern auch von den Artikeln dort hält.

Kaufland-Kunde staunt im Supermarkt

Etwas testen, was er noch nie probiert hat – mit diesem Ziel betritt der Amerikaner eine Kaufland-Filiale in Deutschland. Doch bei dem Anblick des Supermarktes ist er platt. Das sieht ja aus wie zu Hause. „Erinnert mich 100 Prozent an Walmart“, kommentiert der junge Mann seine Umgebung. „Wenn du irgendwas brauchst, geh‘ nach Kaufland.“

Walmart ist ein US-amerikanischer Einzelhandelskonzern und eines der umsatzstärksten Unternehmen der Welt. Die Kette ist vor allem für sein umfassendes Sortiment an food und nonfood Artikeln bekannt.

Kaufland-Kunden verwirrt – „Geh‘ zur Metro“

In den Kommentaren scheint aber kaum jemand zuzustimmen. Beim Vergleich mit dem US-Lebensmittel-Giganten sehen die Nutzer andere Supermärkten noch weit vor Kaufland. „Globus ist mehr wie Walmart als Kaufland“, schreibt einer. „Wenn du das deutsche Walmart sehen willst, geh‘ zur Metro“, kommentiert ein anderer.

Aber egal. Den Amerikaner interessiert sowieso nur, was er noch nicht kennt. In der Süßigkeiten-Abteilung stößt der Kunde dann aber auf etwas ganz Besonderes: eine Riesen-Toblerone. Doch die Kult-Schokolade kennt er natürlich, schließlich ist diese auch international zu kaufen. Selbst das Russisch Brot überrascht ihn nicht. Doch eine Sache kennt selbst er nicht: die Brause Brocken von Ahoi-Brause.

Die packt er sofort in seinen Einkaufskorb. Danach noch schnell in die Getränke-Abteilung. „Finde es immer noch komisch, dass ich das einfach so aufreißen kann“, sagt er, als er sich eine 0,5-Liter-Wasserflasche aus der Sixpack-Plastikverpackung angelt.