Kaufland bringt Werbespruch – als ein Kunde DAS liest, muss er dringend was loswerden

Kaufland hat sich mit einem Werbespruch über Facebook an seine Kunden gewandt und so einen Aufruf gestartet. Daraufhin ist es allerdings zu einer hitzigen Diskussion unter Hunderten Kunden gekommen.

Als ein Kunde den Werbespruch des Supermarktes las, musste er dringend etwas loswerden.

Kaufland: Supermarkt veröffentlicht Werbespruch, dann reagiert ein Kunde

Unter dem Motto „Lebensmittel wegwerfen ist geschmacklos“ sprach sich Kaufland gegen die Lebensmittelverschwendung aus und warb dafür, keine Lebensmittel wegzuwerfen, sofern diese noch genießbar sind.

Konkret schrieb der Supermarkt: „Leider werden nach wie vor viele frische, genießbare Lebensmittel im Müll entsorgt, weil sie nicht perfekt aussehen. Wir möchten uns gegen die Lebensmittelverschwendung einsetzen und ein Bewusstsein für die massenhafte Verschwendung von genießbaren Lebensmitteln schaffen.“

Das ist „Kaufland“:

gegründet 1968, Firmensitz in Neckarsulm (Baden-Württemberg)

das Unternehmen betreibt rund 1.300 Filialen, davon 667 in Deutschland und hat rund 132.000 Mitarbeiter

die Kette ist außerdem in Polen, Tschechien, Rumänien, Slowakei, Bulgarien, Kroatien und der Republik Moldau vertreten

ist ein Tochterunternehmen der Schwarz-Gruppe (ebenso wie Lidl)

Jahresumsatz: 21,42 Milliarden Euro (2018)

Dazu verwies Kaufland auf seine Maßnahmen gegen die Lebensmittelverschwendung: Das „bedarfsgerechte“ Einkaufen, eine Preisreduzierung bei annäherndem Mindesthaltbarkeitsdatum, eine Einführung sogenannter Tagespreislisten und eine Kooperation mit dem Bundesverband Deutsche Tafeln e.V., der Initiative 'Foodsharing' sowie der Organisation 'Too good to go'.

Weiter heißt es, dass „jeder Einzelne einen Beitrag leisten“ könne. Und so ruft Kaufland seine Kunden dazu auf, keine noch genießbaren Lebensmittel wegzuwerfen. Allerdings sorgte der Werbespruch für Aufregung bei den Kunden.

Kunde will sofort etwas loswerden

So schreibt eine Frau: „Ihr entsorgt auch vom Gemüse den Abfall, so zum Beispiel das Grüne der Karotte oder der Kohlrabi, lose Salatblätter. Auch das ist wunderbares Futter, aber nein ihr werft es weg. Da ist nix vorbildlich.“ Dann musste ein Kunde etwas loswerden, das es in sich hatte: „Hier in Rostock ist leider verboten, die Gemüsereste (Möhrengrün oder Kohlrabiblätter) für Kleintiere mitzunehmen. Mir wurde sogar im Wiederholungsfall mit Hausverbot gedroht! Lidl und Co. sind da kulanter.“ Schließlich ergänzt er noch, dass es laut Kassierer eine Anweisung der Geschäftsführung sei, um Diebstähle zu verhindern.

Kaufland: Dem Kunden zufolge wirft der Supermarkt selbst Lebensmittel weg. (Symbolbild) Foto: imago images / Eibner

Kaufland zeigte sich verwundert von dem Bericht des Kunden und schreibt: „Wirklich? Wir würden dich gerne an unser Kundenmanagement weiterleiten.“ Das Social-Media-Team zeigt sich von der Aussage des Kunden überrascht und will dem Vorfall nachgehen.