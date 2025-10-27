Gruseliger Anblick im Kaufland-Regal – „Wie kann man nur?“

Damit hat Kaufland für Aufruhr gesorgt! Halloween steht kurz vor der Tür und Supermärkte wie Kaufland, Rewe und Co. lassen es sich nicht nehmen, schon jetzt für Grusel-Stimmung zu sorgen. Bei dem einen oder anderen löst das auch andere Gefühle aus.

Denn wie auch in all den anderen Jahren zuvor springen auf diesen aus den USA übergeschwappten Trend viele Unternehmen und Lebensmittelhersteller. Doch nicht alle lösen dabei Freude aus. Auf Facebook teilte Kaufland nämlich nun Werbung für ein Energie-Getränk, dass den einen oder anderen sprachlos zurückließ.

Kaufland-Kundin ist fassungslos

„Gruseln kann so erfrischend sein. Zu Halloween verkleiden sich die klassischen Dosen von Red Bull im Halloween-Style. Ob für den Filmabend, zur Party oder einfach als stylisches Extra in der Nacht – Red Bull macht dein Halloween ready to sip“, teasert Kaufland ganz freudig sein „Grusel-Getränk“ an. Doch nicht alle sind davon begeistert!

So kommentiert eine Kundin den Beitrag mit: „Wie kann man nur so was trinken?“ Ein anderer macht mit Smileys, die sich übergeben, ebenfalls deutlich, was er davon hält. Jedoch ist nicht jeder dem Ganzen so abgeneigt. Andere sind auch beeindruckt, welche Ausmaße der Halloween-Hype in Deutschland angenommen hat.

„Halloween erlebt Waren-technisch aktuell ein Hoch in Deutschland. Lange her, dass es so viele Sachen im Halloween-Design gab!“, stellt ein Kunde unter dem Facebook-Beitrag fest. Doch das Grusel-Fest überrascht nicht nur mit Sondereditionen – auch so werden Kunden von Kaufland und Co. mal wieder auf die Probe gestellt. In einigen Bundesländern ist nämlich der 31. Oktober und 1. November ein Feiertag. Was das bei den Verbrauchern auslöst, erfährst du >>>hier.