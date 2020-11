Kaufland: Kunden fassungslos, weil ihnen DAS passiert ist – „Zu einem schludrigen Geschäft verkommen“

In Zeiten von Corona haben sich die Anforderungen an die Discounter und Supermärkte geändert. Das liegt auch daran, dass Kunden nunmehr andere Prioritäten setzen. Dennoch kommt es bei Kaufland zu Missständen, wie mehrere Kunden jetzt beklagen.

Andauernd passiert etwas, das die Kunden fassungslos macht. Sie haben sich deshalb über Facebook an den Supermarkt gewandt. Dabei ist die Rede von: „Zu einem schludrigen Geschäft verkommen.“

Kaufland: Kunden fassungslos über Dauerzustand

Wer in einem Supermarkt einkaufen geht, der erwartet auch, dass der Supermarkt für die Gesundheit der Kunden sorgt. Bei Kaufland ist das aber offenbar nicht immer so.

Kunden zeigen sich deshalb auf Facebook unzufrieden und enttäuscht. Eine Frau findet klare Worte: „Na ja, Kaufland ist ja zu einem ziemlich schludrigen Geschäft verkommen." Es sei der einzige Supermarkt „ohne jegliches Desinfektionsmittel" für die Kunden. Und in Stoßzeiten sei es trotz der großen Grundfläche definitiv zu voll, heißt es weiter. „Dass man jetzt nicht einmal mehr weiß, was man verkauft, sagt doch auch viel", sagt sie abschließend.

Auf die vernichtenden Worte der Frau folgte eine umfangreiche Reaktion seitens Kaufland: „Wir beobachten die Entwicklung hinsichtlich der Ausbreitung des Coronavirus' sehr genau. Sollte es notwendig werden, werden weitere Maßnahmen zum Schutz von Mitarbeitern und Kunden in enger Abstimmung mit den nationalen und regionalen Behörden ergriffen. Als Unternehmen ist es unser oberstes Ziel, Mitarbeiter und Kunden zu schützen und die Warenverfügbarkeit weiterhin sicherzustellen. Gern leiten wir dein Feedback natürlich an unser Kundenmanagement weiter."

---------------------------------

Das ist Kaufland:

gegründet 1968, Firmensitz in Neckarsulm (Baden-Württemberg)

das Unternehmen betreibt rund 1.300 Filialen, davon 667 in Deutschland und hat rund 132.000 Mitarbeiter

die Kette ist außerdem in Polen, Tschechien, Rumänien, Slowakei, Bulgarien, Kroatien und der Republik Moldau vertreten

ist ein Tochterunternehmen der Schwarz-Gruppe (ebenso wie Lidl)

Jahresumsatz: 21,42 Milliarden Euro (2018)

---------------------------------

Beschwerde kein Einzelfall

Auch eine andere Kundin klagt über die Zustände bei Kaufland. „Ich weiß nicht, was ich als Kunde noch machen soll, damit sich bei euch etwas ändert", schreibt sie. Und weiter: „Es ist anscheinend egal, welche Kaufland-Filiale es ist, denn ich lese in den Beiträgen hier oft, dass nirgends Abstand eingehalten werden kann oder die Leute es nicht machen."

Deshalb habe sich die Kundin „schon mehrmals" an das Personal ihrer Stammfiliale in Berlin Friedrichsfelde gewandt, doch sei nichts passiert. „So langsam habe ich keine Geduld mehr", sagt die Frau. Und: „Es liegt auch ebenso in eurer Verantwortung, dass wir uns als Kunde an Auflagen halten können."

---------------------------------

---------------------------------

Etwa wünsche sie sich ein Hinweisschild, dass man Obst und Gemüse unter Einhaltung eines Abstands kaufen und, dass sich niemand an der Kasse vordrängele. Das „scheint wohl nötig, genauso wie eine eventuelle Umstellung der Regale, damit sich niemand von den kleinen Nebengängen an die äußeren Kassen vordrängelt", so die besorgte Kundin weiter.

Außerdem wünscht sie sich die Pflicht, dass jeder Kunde einen Einkaufswagen haben müsse sowie zusätzliches Personal für Einlasskontrollen und Kontrollen im Laden. Schließlich muss die Frau feststellen: „Es ist teilweise einfach zu voll, sodass mehr als fünf Leute auf vier Quadratmetern stehen." Das merkt man offenbar beim Einkaufen, weil selbst vor den Tiefkühlern nicht gewartet werde, sodass fremde Personen direkt nebeneinanderstünden.

Kaufland entschuldigt sich

Kaufland nahm das Anliegen der Kundin auf und sagt: „Was du beschreibst, ist wirklich nicht schön. Insbesondere, da trotz mehrfacher Bitte deinerseits sich bisher nichts an dem Zustand geändert hat. Daher möchten wir uns an dieser Stelle stellvertretend dafür entschuldigen und dein Anliegen an unser Kundenmanagement weiterleiten."