Kaufland: Kunde schlägt Prospekt aus Nachbarstadt auf – prompt versteht er die Welt nicht mehr

Damit hatte er nun wirklich nicht gerechnet!

Ein Kaufland-Kunde hat den Prospekt aus seiner Nachbarstadt aufgeschlagen und prompt verstand er die Welt nicht mehr. Seine Entdeckung ließ ihn einfach nicht los, weshalb er Kaufland zur Rede stellte. Und der Supermarkt gab schließlich eine Erklärung ab.

Kaufland: Kunde schaut in Prospekt aus Nachbarstadt und ist sprachlos

Der Mann schaute sich einen Kaufland-Prospekt aus Eppingen und einen aus der Nachbarstadt Heilbronn an, welcher nach eigenen Angaben Angebote aus der selben Kalenderwoche beinhaltete.

Tatsächlich sind in beiden Kaufland-Prospekten die gleichen Produkte abgebildet und auch die Preise und Rabatte stimmen größtenteils überein - aber nur größtenteils.

Das ist Kaufland:

gegründet 1968, Firmensitz in Neckarsulm (Baden-Württemberg)

das Unternehmen betreibt rund 1.300 Filialen, davon 667 in Deutschland und hat rund 132.000 Mitarbeiter

die Kette ist außerdem in Polen, Tschechien, Rumänien, Slowakei, Bulgarien, Kroatien und der Republik Moldau vertreten

ist ein Tochterunternehmen der Schwarz-Gruppe (ebenso wie Lidl)

Jahresumsatz: 21,42 Milliarden Euro (2018)

Denn das Albaöl, ein schwedisches Rapsöl, in einer 0,75 Liter-Flasche und zu einem Ursprungspreis von 6,37 Euro hat in dem einen Prospekt einen Preisnachlass um 21 Prozent und in dem anderen einen Preisnachlass um 37 Prozent. Damit liegt der Preis bei 3,99 Euro bzw. 4,99 Euro - ein Preisunterschied von einem Euro! „Nur ein Beispiel von mehreren“, schreibt der Kunde und setzt dahinter noch einen schulterzuckenden Emoji.

Kaufland bestätigt Vorfall

Kaufland reagierte sofort und erklärt: „Unsere Angebote unterscheiden sich regional tatsächlich. Daher gibt es auch verschiedene Prospekte. Die Angebote rotieren und erreichen alle Kunden über einen nicht festgelegten Zyklus. Es besteht also keine regionale Benachteiligung.“

Die beiden Kaufland-Filialen liegen beide in Baden-Württemberg und sind bloß rund 25 Kilometer von einander entfernt. Dennoch müssen Kunden der jeweiligen Filialen offenbar teils mit deutlichen Preisunterschieden rechnen, wie der Vorfall zeigt.