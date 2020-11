Kaufland: Die Kundin wollte Joghurt kaufen, doch plötzlich brach sie in Wut aus. (Symbolbild)

Kaufland: Kundin will Joghurt kaufen – als sie ihn sich genauer ansieht, wird sie wütend

Wer Lebensmittel in einem Supermarkt kauft, der erwartet nicht nur ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sondern auch leckere und frische Produkte. Ein Supermarkt sollte deshalb alles dafür tun, dass seine Kunden zufrieden sind.

Als eine Frau jedoch bei Kaufland Joghurt kaufen wollte, war sie alles andere als zufrieden. Sie schaute sich die Verpackung genauer an, dann wurde sie wütend.

Als Kunde sollte man sich darauf verlassen können, dass man beim Griff ins Kühlregal zufriedenstellende Produkte bekommt. Wenn man dann aber sieht, dass mit einem Produkt nicht alles in Ordnung ist, ist es nicht schön. Besonders ärgerlich wird es dann, wenn man einen Missstand erst nach dem Kauf zu Hause bemerkt.

Das zeigt der Vorfall einer Kaufland-Kundin, die Joghurt in ihrer Stammfiliale in Heidelberg kaufen wollte. Doch dort „passiert es mir immer wieder, dass ich Molkereiprodukte-Artikel in die Hand bekomme, die mehrere Tage abgelaufen sind“, schreibt sie auf Facebook. Auch sei es ihr schon passiert, dass sie versehentlich etwas gekauft habe, weil sie nicht auf das Mindesthaltbarkeitsdatum geachtet habe.

„Mir ist bewusst, dass dies 'mindestens haltbar bis' bedeutet und nicht 'giftig/tödlich ab', aber wie kann es sein, dass man, gerade beim Joghurt einen Becher entdeckt, der bereits zehn Tage (ZEHN !!!!!!) über dem Mindesthaltbarkeitsdatum ist??? Mal von den anderen beiden, die bereits letzten Freitag abgelaufen waren ... Sollte man mal einen Mitarbeiter entdecken, bekommt man als Antwort 'ja ich bin dran!'“, ärgert sich die Frau. Ein Foto mehrerer Joghurt-Verpackungen zeigt tatsächlich offenbar abgelaufene Mindesthaltbarkeitsdaten.

Kaufland entschuldigt sich

Kaufland will der Sache nachgehen. (Symbolbild) Foto: dpa

Der Vorwurf wiegt schwer. Also reagierte Kaufland schnell auf die Kritik der Kundin und schreibt: „Es tut uns sehr leid, welche Erfahrungen du bei deinem Kaufland machen musstest. Sowas ist natürlich nicht im Sinne des Kunden und wir möchten uns dafür entschuldigen, dass man dir vor Ort nicht weiterhelfen konnte. Selbstverständlich leiten wir dein Feedback auch an unser Kundenmanagement weiter.“

Das ist „Kaufland“:

gegründet 1968, Firmensitz in Neckarsulm (Baden-Württemberg)

das Unternehmen betreibt rund 1.300 Filialen, davon 667 in Deutschland und hat rund 132.000 Mitarbeiter

die Kette ist außerdem in Polen, Tschechien, Rumänien, Slowakei, Bulgarien, Kroatien und der Republik Moldau vertreten

ist ein Tochterunternehmen der Schwarz-Gruppe (ebenso wie Lidl)

Jahresumsatz: 21,42 Milliarden Euro (2018)

Damit bleibt nur zu hoffen, dass der Supermarkt künftig stärker auf das Mindesthaltbarkeitsdatum seiner Produkte achten wird.