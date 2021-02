Kaufland-Prospekt mit irrer Superbowl-Panne! „Wollen mal naschen“

Es war DAS Sportevent in den USA: In der Nacht von Sonntag auf Montag unserer Zeit fand der Superbowl, das vermutlich meist beworbene Sportereignis auf dem Planeten neben einer Fußballweltmeisterschaft und den Olympischen Spielen statt. Das planten auch die deutschen Supermärkte wie Kaufland und boten dafür Spezialangebote an.

American Pizza, Chicken Wings, Pancakes und Erdnussbutter gehören anscheinend auch für viele Deutsche dazu, wenn sie sich den Superbowl anschauen. Kaufland hatte in seinem aktuellen Prospekt einige dieser typisch amerikanischen Lebensmittel angepriesen.

Kaufland preist Specials zum Superbowl mit lustigem Fehler an

Dabei ist einem Kunden ein Fehler aufgefallen, der zwar peinlich, aber auch sehr lustig ist.

------------------------------------

Mehr Supermarkt-Themen:

Kaufland: Vorsicht, Fehler! Diese Süßigkeit solltest du auf keinen Fall essen, wenn du Allergiker bist

Kaufland-Kundin bitter enttäuscht von „Super Bowl“-Produkten – damit tritt sie eine Welle los

Kaufland-Kunde empört, als er das beim Discounter entdeckt – „Menschen sind das Allerletzte“

Lidl und Kaufland führen Neuerung für Kunden ein – doch es gibt einen Haken

-------------------------------------

Denn in der digitalen Werbung von Kaufland sind unter dem Slogan „Alles für den Superbowl“ Bilder von eben jenen Produkten abgebildet, die beim American Football anscheinend nicht fehlen dürfen. Wenn man dem Marketing glauben mag.

Doch ein Fehler hat sich eingeschlichen: Anstatt dem beworbenen Dosenbier von Miller ist dort ein anderes Bild zu sehen.

--------

Das ist der Superbowl

Finale der National Football-League aus den USA

findet in der Regel am ersten Sonntag im Februar statt

im Durchschnitt schauen 800 Millionen Menschen weltweit zu

ein Werbespot von 30 Sekunden in der Übertragungszeit kostete 2017 rund 5 Millionen US-Dollar

Halbzeitshow wird immer von Megastars gestaltet, dieses Jahr ist es „The Weeknd“

2021 stehen sich die Mannschaften Tampa Bay Buccaneers und die Kansas City Chiefs gegenüber

--------

Kaufland: Anstatt Bier wird Katzensuppe beworben

Und zwar das von einer Suppe für Katzen, also Katzenfutter! Auch wenn manch einem vielleicht der Unterschied gar nicht auffallen würde, amüsiert das Katzenfutter anstatt des amerikanischen Bieres die Kunden sehr.

Der Entdecker des Fauxpas schreibt auf der Facebook-Seite von Kaufland: „Finde den Fehler!“ Das wiederum kommentiert ein anderer mit den Worten „Naja, auch Katzen wollen mal naschen bei einer Sportsendung...“.

Im digitalen Prospekt von Kaufland hat sich ein Fehler eingeschlichen. Foto: Prospekt Kaufland

Kaufland kann die Panne einfach aufklären

Für die Panne gibt es dann doch eine einfache Erklärung. „Bei dem Angebot handelt es sich um einen IT-Fehler in der digitalen Werbung. Wir bitten dies zu entschuldigen“, antwortet Kaufland auf Anfrage von DER WESTEN.

Also anstatt der Katzensuppe einfach das Bier kaufen und alles ist gut.

+++ Rewe: Supermarkt: Achtung! Dieses Tiefkühl-Produkt solltest du auf keinen Fall essen +++

Das Bier dürfte bei den deutschen Superbowl-Fans dann auch am Sonntag in Strömen geflossen sein. Denn Spannung bot das Finale kaum. Die Tempa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady setzten sich deutlich mit 31 zu 9 gegen die Kansas City Chiefs durch. (fb)