Kaufland wirbt mit außergewöhnlicher Raclette-Kombi für Silvester – doch die Sache hat einen Haken

Bald steht der Jahreswechsel an und Kaufland hat sich für seine Kunden zum Silvesterabend etwas ganz Besonderes ausgedacht. Viele Menschen bevorzugen gerne Raclette oder Fondue an Silvester? Jetzt ist beides zeitgleich möglich.

Kaufland wirbt jetzt nämlich für ein ganz besonderes Modell.

Kaufland-Kunden sind in voller Vorfreude, als sie die Werbung einer besonderen Raclette-Kombination sehen. Doch es gibt einen negativen Beigeschmack dazu.

Kaufland. Foto: imago images / Rene Traut

Kaufland: Raclette-Kombi begeistert Kunden

Beim Raclette ist für jeden etwas dabei. Auf den kleinen Pfännchen kann man schnell und einfach sein Essen zubereiten. Daher ist das Gericht vor allem an Silvester sehr beliebt. Konkurrenz macht da nur das Fondue-Set, welches wohl ähnlich häufig seinen Platz auf den deutschen Esstischen am Silvesterabend findet.

Für Viele darf das Raclette zum Jahreswechsel nicht fehlen. Foto: imago images / fStop Images

Für diejenigen, die sich zwischen dem Genuss nicht entscheiden wollen, hat Kaufland zurzeit ein originelles Produkt im Sortiment. „Das Beste aus beiden Welten“ nennt der Supermarkt das neue Modell. Es handelt sich dabei um eine Mischung aus Raclette und Fondue in einem Gerät. Während man unten die Pfännchen erhitzen kann, besteht oben die Möglichkeit leckere Bissen in Brühe zu kochen oder zu frittieren.

„Wenn man sich einfach nicht entscheiden kann, einfach beides machen“, bewirbt Kaufland die Raclette-Fondue-Kombi auf Facebook. Die Nutzer sind begeistert. „Das Teil ist spitze!“, freut sich eine Kundin. Jedoch lässt sich schon bald ein entscheidender Haken aus der Kommentarspalte ablesen.

„So schade!! Wir sind heute um 11 Uhr einkaufen gegangen und es war schon ausverkauft“, beschwert sich ein Facebook-Nutzer. Daraufhin meldet sich eine Frau, der es ähnlich geht: „Ist mir auch passiert, unmöglich ist das“. Augenscheinlich war der Ansturm auf die Raclette-Kombination so groß, dass es bereits am ersten Tag in den meisten Kaufland-Filialen ausverkauft war. Was auch eine weitere Kundin bestätigt: „Drei Kaufländer abgeklappert, habe am Dienstag schon keins mehr bekommen......sehr schade....“

Ein Nutzer nimmt die Angelegenheit dennoch mit Humor und stellt die alles entscheidende Frage: „Ist das jetzt ein Fondette oder ein Raclue?“

