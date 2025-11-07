Neuer Schoko-Hype bei Kaufland! Kunden rasten aus: „Oh Gott“

Außen milde Vollmilchschokolade, innen weiche Pistaziencreme mit knusprigen, zuckersüßen Kadayif-Fäden – auch bekannt als Dubai-Schokolade oder zuckersüße Desserts, die wie gesunde Früchte aussehen: Schon längst ist in der Food-Szene bekannt: Hier können schnell Hypes entstehen.

Natürlich gehen diese nicht nur auf Instagram, TikTok & Co. viral, sondern sind auch relativ bald bei Kaufland, Rewe & Co. zu entdecken. Und jetzt löst ein (grünes) Schoko-Produkt bei Kaufland einen absoluten Hype aus – hast du es schon probiert?

Hype-Produkt bei Kaufland: Es ist nicht nur schokoladig, sondern gesund

Schon lange ist klar: Nach einem Hype folgt schnell der nächste – und nach der Pistazien-Schokolade folgt nun eben das nächste grüne Produkt: Matcha. Das grüne Pulver ist nämlich mittlerweile so gefragt wie nie. Kein Wunder, immerhin enthält es zahlreiche Antioxidantien, Vitamine und Mineralstoffe und gilt weltweit als absolutes Superfood. Verständlich, dass man Matcha nicht nur in Cafés und Supermärkten entdeckt, sondern inzwischen auch im Süßigkeiten-Regal bei Kaufland, Rewe & Co.

Und indessen sorgt (auch) Lindt für Begeisterung im Netz. Das Unternehmen verkauft seine bekannten Lindor-Kugeln jetzt mit einer grasgrünen Matcha-Füllung. Außerdem ist die grüne Kugel von weißer Schokolade umhüllt. Das Ganze gibt es in einer 136-Gramm-Packung für 6,99 Euro. Zumindest kostet das Lindt-Produkt vom 6. November bis 12. November so viel bei Kaufland – es ist also im Angebot.

Freude vs. Wut: Kunden sind sich uneinig

Doch trotz des vergleichsweise hohen Preises scheinen sich die Kunden zu freuen und jubeln. So schreibt eine Userin völlig verzückt unter dem Kaufland-Facebook-Beitrag: „Oh Gott, ich liebe Matcha.“ Eine andere fügt hinzu: „Ich freue mich mega!“ Allerdings ist nicht jeder begeistert – viele beschweren sich über den hohen Preis. Ein Nutzer meint etwa: „Viel zu überteuert“. Auch ein anderer fügt hinzu: „Für uns leider nicht mehr finanzierbar.“

Das ist jedoch wenig verwunderlich: Nicht nur Schokolade ist derzeit aufgrund mehrerer Krisen sichtlich im Preis gestiegen (>> wir berichteten), auch Matcha ist teuer. Schuld daran ist der Hype, der für große Engpässe sorgt, was wiederum die Preise in die Höhe treibt.

Alle, die Matcha lieben – und natürlich Schokolade – könnten bei dieser Süßigkeit voll auf ihre Kosten kommen. Man sollte sich allerdings bewusst sein: Günstig ist er nicht. Aber ab und zu kann man sich so ein kleines Geschmackserlebnis ruhig gönnen.



