Dringende Warnung an Kaufland-Kunden – innere Verletzungsgefahr droht!

Abgelaufene Lebensmittel können eine Gefahr für die Gesundheit darstellen. Aber auch Fremdkörper stellen ein gewisses Risiko dar, die versehentlich bei der Produktion in das Produkt gelangt sein können. So nun auch bei einem Eigenmarkenprodukt von Kaufland geschehen.

Um kein Risiko einzugehen, wurde dieses Kaufland-Produkt nun zurückgerufen. Alles Wissenswerte zu Gefahren und Rückgabemöglichkeiten liest du hier.

Rückruf bei Kaufland: Letscho-Gläser betroffen

Betroffen ist das K-Classic Letscho im 720-Milliliter-Glas mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13.10.2026. Nach Angaben des Herstellers I. Schroeder KG (GmbH & Co) besteht der Verdacht, dass einzelne Gläser möglicherweise Glassplitter enthalten könnten. Kaufland hat daher umgehend reagiert und den Artikel aus dem Sortiment genommen. Kunden, die kürzlich ein entsprechendes Produkt erstanden haben, sollten es keinesfalls verzehren.

Das ist das betroffene Kaufland-Produkt:

Produktname: K-Classic Letscho

Inhalt: 720 ml

GTIN: 4063367234613

Mindesthaltbarkeitsdatum: 13.10.2026 (auf dem Deckelrand der Gläser aufgedruckt)

Hersteller / Lieferant: I. Schroeder KG (GmbH & Co)

Glassplitter in Lebensmitteln können erhebliche gesundheitliche Risiken mit sich bringen. Der Hersteller und Kaufland warnen eindringlich vor Verletzungen im Bereich von Mund und Rachen sowie vor inneren Verletzungen, die nach dem Verzehr auftreten könnten. Vor allem bei durch Glassplitter verursachten Blutungen ist Vorsicht geboten. Kaufland hebt hervor, dass der Verzehr des betroffenen Letscho-Glases ernsthafte Folgen haben kann und daher vollständig vermieden werden sollte.

Rückruf von K-Classic Letscho 720ml. Foto: I. Schroeder KG

Kaufland erstattet Kaufpreis ohne Kassenbon

Das betroffene Produkt wurde deutschlandweit in allen Kaufland-Filialen verkauft. Kunden haben die Möglichkeit, noch vorhandene Letscho-Gläser in jeder Filiale zurückzugeben. Kaufland erklärt: „Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.“ Diese Regelung soll sicherstellen, dass Kunden schnell und unbürokratisch handeln können. Sicherheit und Zufriedenheit der Kunden stehen für das Unternehmen klar im Vordergrund.

Wer das Produkt bereits verzehrt hat, sollte auf die möglichen Anzeichen achten. Symptome wie Halsschmerzen, Schluckbeschwerden oder Blut im Stuhl können auf Verletzungen durch Glassplitter hinweisen. In solchen Fällen wird dringend geraten, umgehend ärztliche Hilfe aufzusuchen. Kaufland bittet um Verständnis für die Vorsichtsmaßnahmen und verdeutlicht, dass die Gesundheit der Kunden höchste Priorität hat.