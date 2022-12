Kaufland, Rewe und Co.: Rückruf von Milchprodukt! Hersteller warnt vor Durchfall und Fieber

Es ist in eine der beliebtesten Zwischenmahlzeiten – doch davon sollte man jetzt am besten die Finger lassen. Für ein Milchprodukt, das in Kaufland, Rewe und Co. verkauft wird, gibt es einen Rückruf!

Der Verzehr könnte dabei zu Durchfall, Fieber und Erbrechen führen. Wer diesen Joghurt bei Kaufland, Rewe oder woanders gekauft hat, sollte jetzt schnell handeln.

Kaufland, Rewe und Co.: Rückruf von Milchprodukt

Salmonellen sind mal wieder der Grund. Die Lobetaler Bio-Molkerei ruft die Speisequarkzubereitung „Qurt Vanille“ zurück. In der Charge mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 3. Januar 2023 seien bei Eigenkontrollen Salmonellen nachgewiesen worden. Das teilte das Unternehmen am Dienstag (20. Dezember) mit.

Rückruf bei Kaufland, Rewe und Co.:

Datum der ersten Veröffentlichung: 20.12.2022

Produktbezeichnung: Qurt Vanille 200 Gramm (Speisequarkzubereitung)

Hersteller: Lobetaler Bio-Molkerei

Haltbarkeit: 03. Januar 2023

Der Verzehr des Joghurts könnte zu Durchfall, Bauchschmerzen und Fieber führen. „Da uns die Gesundheit unserer Kunden besonders am Herzen liegt, bitten wir darum, dieses Produkt nicht zu verspeisen und rufen wir diesen Artikel umgehend zurück“, hieß es in der Mitteilung.

Vor allem Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe entwickeln.

Bei Verzehr sofort ärztliche Hilfe aufsuchen

Wer dieses Lebensmittel dennoch zu sich genommen hat und schwere oder anhaltende Symptome hat, sollte sofort ärztliche Hilfe aufsuchen und auf eine mögliche Salmonellen-Infektion hinweisen.

Dem Unternehmen nach sei nur dieser Artikel in der 200-Gramm-Packung mit diesem Mindesthaltbarkeitsdatum betroffen. Der Vertrieb erfolge hauptsächlich regional über Lebensmittel-Supermärkte. Der Rückruf betrifft die Märkte der Gruppen Edeka, Kaufland, Rewe, dennree und Terra Naturkosthandel.