Neuer Hype bricht aus – kommt er auch zu Kaufland, Rewe & Co.?

In Zeiten von Social Media entstehen durch Plattformen wie TikTok oder Instagram immer wieder regelrechte Hypes um bestimmte Süßigkeiten oder Trend-Gerichte. Im vergangenen Jahr war es zum Beispiel die „Dubai-Schokolade“, die in den Regalen von Kaufland, Rewe und Co. für Wirbel sorgte.

Jetzt steht offenbar der nächste Schoko-Hype vor der Tür – erneut von Lindt. Das Traditionsunternehmen bringt eine neue Sorte auf den Markt, die schon jetzt für Gesprächsstoff sorgt. Doch können sich auch Kunden von Kaufland, Rewe und Co. darauf freuen?

Neuer Hype bald auch bei Kaufland, Rewe und Co.?

Worum geht’s genau? Die neue Sorte trägt den Namen „Lindt Tokyo Style Chocolade Matcha Strawberry“. Laut Pressemitteilung des Unternehmens ist sie „inspiriert von der Ruhe japanischer Teezeremonien und dem Bedürfnis nach Momenten der Achtsamkeit“.

Und weiter: „Nach dem Erfolg der ersten Edition ‚Lindt Dubai Style‘ im letzten Jahr setzt Lindt seine kulinarische Entdeckungsreise fort – diesmal führt sie nach Japan“. Das Produkt beinhaltet unter anderem weiße Lindt Chocolade, Chamei Minami Matcha, Erdbeer-Stückchen und Genmai-Röstreis. Allerdings: Bei der Sorte handelt es sich um eine limitierte Auflage, es gibt gerade einmal 1000 Stück.

Jetzt stellen sich viele Kunden und Schoko-Fans die Frage: Wird die neue Sorte so beliebt, dass sie bald auch bei Kaufland, Rewe und Co. erhältlich ist?

„Bleibt abzuwarten“

Ganz klar ist das noch nicht. Da es sich um eine Eigenkreation von Lindt handelt, ist der Hype nicht direkt mit der Dubai-Schokolade zu vergleichen. Auf Anfrage dieser Redaktion erklärte Rewe: „Ob und wann Lindt den ,Tokyo Style‘-Artikel dem Handel anbieten wird, bleibt abzuwarten.“

Auch Kunden von Kaufland, Lidl und Co. müssen sich also noch etwas gedulden, um zu sehen, wie sich der Hype entwickelt. Sollte die neue Sorte jedoch ähnlich erfolgreich werden wie die Dubai-Schokolade, dürfte es wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis sie auch in deutschen Supermarktregalen landet.