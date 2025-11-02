Kunden von Kaufland, Rewe und Edeka müssen aufpassen – diesen Bargeld-Fehler machen viele

In immer mehr Filialen von Kaufland, Rewe oder Edeka stehen Münzautomaten des Unternehmens Coinstar. Kundinnen und Kunden können dort ihre gesammelten Münzen loswerden.

Man kippt Kleingeld in den Automaten, dieser zählt es und stellt einen Wertbon aus. Mit diesem Bon kann man entweder direkt im Supermarkt einkaufen oder ihn sich an der Kasse auszahlen lassen.

Kleingeld einzahlen hat seinen Preis

Doch die Verbraucherzentrale Sachsen warnt jetzt vor einer überraschenden Kostenfalle. Denn der praktische Service ist alles andere als günstig. Bei Kaufland, aber auch bei Rewe und Edeka, kosten die Coinstar-Automaten bis zu 12 Prozent des eingezahlten Geldes. Zusätzlich wird eine pauschale Gebühr von 25 Cent pro Vorgang erhoben. Wer also 10 Euro einwirft, muss damit rechnen, am Ende nur etwas mehr als 8,75 Euro zurückzubekommen.

Ein weiterer Haken: Kunden erhalten kein Bargeld auf die Hand, sondern einen Kauf-Gutschein, der meistens nur in dem jeweiligen Supermarkt gültig ist. Zwar lässt sich der Bon an der Kasse ausbezahlen, aber das ist nicht überall möglich. Zudem gibt es einen Mindestbetrag von 28 Cent, der eingezahlt werden muss – kleinere Summen behält der Automat schlicht ein, ohne dass der Kunde dafür etwas bekommt.

Kaufland baut Automaten-Netz aus

Der Anbieter Coinstar und die teilnehmenden Supermärkte erweitern ihr Netz an Automaten trotzdem kontinuierlich. Kaufland etwa hatte bereits 2023 angekündigt, die Zahl seiner Geräte deutlich zu erhöhen, weil viele Kundinnen und Kunden Münzen komfortabel loswerden wollen. Inzwischen stehen in Deutschland mehr als 2.500 Coinstar-Automaten bereit, viele davon in großen Supermarktfilialen.

Während immer mehr Deutsche mit Karte zahlen, ist Bargeld noch lange nicht aus dem Alltag verschwunden. Selbst die Bundesbank glaubt an eine Zukunft für Münzen und Scheine. Für Kaufland scheint das Geschäft mit den Münzautomaten lukrativ genug zu sein, um auf eine weitere Expansion zu setzen. Nach eigenen Angaben standen bereits vor Jahren über 400 Geräte bereit, Tendenz steigend.