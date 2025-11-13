Nur zwei Gläser Nutella pro Person: Dürfen Kaufland und Co. das überhaupt?

Man liest es immer wieder in den Prospekten von Kaufland und Co. – ist das Angebot besonders gut und das Produkt besonders beliebt, wird es rationiert. Dann dürfen plötzlich nur noch zwei 1-Kilo-Gläser Nutella pro Person gekauft werden, während das nicht reduzierte 750-Gramm-Glas uneingeschränkt im Einkaufswagen gestapelt werden kann. Doch dürfen die das überhaupt? Wir haben einmal bei der Verbraucherzentrale nachgefragt.

Die knackige Antwort der Verbraucherschützer: Ja, sie dürfen! „Einzelhändler dürfen eine bestimmte Menge festlegen, die sie pro Kunde anbieten. Dies resultiert aus dem Grundsatz der Vertragsfreiheit“, so der Verbraucherschutz auf Nachfrage dieser Redaktion. Spannend auch: „Eine besonders große Nachfrage muss hierfür nicht vorliegen.“

Dürfen Supermärkte Waren rationieren?

Üblich sei zum Beispiel eine Formulierung wie „haushaltsübliche Menge“. Wie viele Gläser Nuss-Nugat-Creme jedoch haushaltsüblich sind, ist nicht klar definiert. Dies müsse „jeweils im Einzelfall entschieden werden“, so die Verbraucherzentrale

++ Nächstes Preis-Gewitter! Nicht nur Kunden von Kaufland, Aldi und Co. trifft es bis ins Mark ++

Spannend in diesem Zusammenhang: Wie lange müssen die Waren aus den Angebots-Prospekten eigentlich vorrätig sein? Man kennt es, bei Aldi gibt es samstags die neuen Weihnachts-Hausschuhe und bereits am Montagmorgen sind viele Größen vergriffen.

Von der Verbraucherzentrale heißt es dazu: „Nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb müssen Waren des täglichen Bedarfs aus einem Prospekt für einen ‚angemessenen Zeitraum‘ vorrätig sein. Auch das ist eine Auslegungssache. Von mindestens zwei Tagen können Sie aber in der Regel ausgehen.“ Bei verderblichen Lebensmitteln kann die Frist jedoch auch kürzer als zwei Tage sein. Dazu kommt, dass der Hinweis „solange der Vorrat reicht“ nicht bedeute, dass auch weniger Waren als für zwei Tage vorhanden sein dürfen. Der Markt müsse für ausreichend Exemplare sorgen.