Kaufland-Kunden blicken ins Regal – und trauen ihren Augen nicht

Da gehst du nichtsahnend in eine Kaufland-Filiale, bleibst vor einem Regal stehen und kannst es nicht fassen! Einem Kunden aus Berlin ist es jetzt wohl so ergangen. Und er machte seiner Verwunderung direkt auf X (ehemals Twitter) Luft.

Auch die anderen User sind schockiert. Was bei Kaufland genau los war, erfährst du in diesem Artikel.

Kaufland-Kunden können es nicht glauben

Zwei Liter Milch, ein paar Äpfel, Küchenrolle, ein Vollkornbrot und eine Packung Gummibärchen – das könnte ein normaler Einkaufszettel dieser Tage sein. Doch einem Kaufland-Kunden in Berlin eröffneten sich jetzt unerwartete Möglichkeiten, seinen Einkauf noch zu erweitern.

Er spazierte am Mittwoch (23. August) nichtsahnend durch die Filiale und bekam bei einem ganz bestimmten Regal große Auge. Das musste er doch direkt auf einem Beweisfoto festhalten. Hier lagen nämlich Weihnachtsstollen in Hülle und Fülle – natürlich in der „Winter Edition“, was sonst!? Zu dem Bild schreibt er bei X (ehemals Twitter): „Der Weihnachtsstollen ist schon da, Spekulatius erst ab kommenden Montag“, dazu noch der Hashtag „#countthedays“. Na klar, bis Weihnachten sind es ja auch nur noch etwas mehr als 100 Tage…

Irgendwer muss ja der Erste sein

Das haut den stärksten Kunden um, will man meinen. Aber so ungewöhnlich ist das gar nicht. Zumindest starten die meisten Geschäfte üblicherweise irgendwann im September mit den Weihnachtsleckereien. Kaufland in Berlin scheint mit August schon besonders früh dran zu sein. Aber na ja, irgendwer muss ja der Erste sein.

Die anderen User sind hin- und hergerissen in ihren Kommentaren. Hier heißt es unter anderem: „Ironie“ und „Gibt es etwas einen Spekulatiuslieferengpass?!?“, aber auch „Endlich“. Zum Glück kann jeder für sich selbst entscheiden, ob er die Weihnachtssüßigkeiten schon kaufen oder doch lieber links liegen lassen möchte.

