Neues Kaufland-Produkt hat Hype-Potenzial – Kunden diskutieren eifrig

Ob Nudeln in Herzform zum Valentinstag, Schokoladenhasen oder andere besondere Artikel im Regal – Kaufland sorgt mit so mancher Ware für ein breites Grinsen – und offenbar auch für Wirbel. Denn ein neues Produkt löst nun eine rege Diskussion aus.

Es geht um ein Getränk einer sehr bekannten Marke. Hast du es schon probiert?

Neue RED BULL Sorte bei Kaufland – es wird weihnachtlich

Draußen wird es immer kälter und die Sommerklamotten sind bei vielen Menschen längst weit hinten im Schrank verschwunden. Auch in den Cafés tut sich einiges: Anstelle der sommerlichen Kaltgetränke bestellen viele jetzt lieber warme Heißgetränke, um sich von innen aufzuwärmen.

Kein Wunder, schließlich ist in wenigen Monaten Weihnachten! Und schon jetzt findet man zahlreiche weihnachtliche Produkte bei Penny, Kaufland & Co. ( >> hier gibt es mehr Info.) Nun zieht offenbar ein weiteres Winterprodukt ins Regal ein, denn es gibt das „neue RED BULL Winteredition Fuji-Apfel & Ingwer“ zu kaufen.

Fans sind zwiegespalten

Klar, dass diese Nachricht für eine wilde Diskussion auf Facebook sorgt. So schreibt ein verstimmter Nutzer: „Ich war immer Fan von Red Bull und deren Winter und Sommer Editionen. Aber mittlerweile kommt da nur noch Mist raus, seit dem Herr Mateschitz verstorben ist.“ Auch ein anderer fügt hinzu: „Schmeckt halt echt nur noch komisch, was die herausbringen zurzeit.“

Doch es gibt nicht nur Kritik – vielen scheint das neue Getränk auch zu schmecken. Eine Kaufland-Kundin textet etwa: „Gefällt mir sehr gut.“ Das sieht eine andere Userin offenbar auch so und meint: „Schmeckt richtig gut.“

Die Sorte gibt es übrigens nicht nur mit Zucker, sondern auch zuckerfrei. Das scheint wohl auch den einen oder anderen Fan zu freuen – so meint eine Kaufland-Kundin sichtlich glücklich: „Sugarfree sehr gut!“