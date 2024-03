Kaufland verkündet es selbst – das wird nicht allen Kunden gefallen

Seit Ende des letzten Jahres steht fest: Die Supermarkt-Kette Real macht die Schotten dicht und viele Kunden müssen sich eine Alternative suchen, wenn es darum geht, eine große Auswahl an Lebensmitteln für kleines Geld zu ergattern. Doch die Rettung ließ nicht lange auf sich warten. Neben Rewe und Edeka verkündet auch Kaufland kurz nach dem Real-Aus, dass Kunden an einigen Standorten aufatmen können. Doch nicht überall scheint die Übernahme so reibungslos vonstatten zu gehen. Hier schauen Kunden jetzt genauer hin.

Egal, welche Lebensmittel-Filiale routinemäßig angesteuert wird, wenn der wöchentliche Einkauf ansteht – die meisten Kunden wissen genau, in welchem Gang sich ihre Lieblingsprodukte verstecken. Doch mit diesen Änderungen müssen sich einige beim Einkaufen wohl künftig umgewöhnen.

Kaufland: An diesen Standorten geht’s rund

Kaufland verkündet nun erneut: Es sollen weitere ehemalige Real-Standorte übernommen werden. Erst Anfang März freute sich die Supermarkt-Kette über die 100. Real-Integration. Jetzt sollen sogar noch zehn bis 15 weitere Filialen dazukommen, wie die „Lebensmittelzeitung“ zuletzt berichtete. Während Real- und Kaufland-Mitarbeitende Hand in Hand arbeiten, um eine schnelle Einarbeitung zu gewährleisten, könnte es an einigen Standorten jedoch zu Verzögerungen kommen.

Nach einer umfangreichen Begutachtung und Bemessung wird entschieden, wie die Umbaumaßnahmen gestaltet werden müssen, um den Kunden möglichst schnell wieder die gewohnte Einkaufsmöglichkeit bieten zu können. Doch andauernde Umbaumaßnahmen an einigen Standorten sind nicht das einzige Problem.

Während sich routinierte Kaufland-Einkäufer an vielen Orten künftig über neue Einkaufsmöglichkeiten freuen können, gehen Kunden an den besagten anderen Standorten vorerst leer aus. Deutschlandweit werden nun nämlich auch einige Kaufland-Filialen von der Bildfläche verschwinden.

Bisher ist erst mal von einigen wenigen Standorten die Rede, die aus wirtschaftlicher Sicht dichtgemacht werden. Wie es künftig weiter geht, bliebt zunächst abzuwarten.