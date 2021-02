Die Lebensmittel-Einzelhandelskette Kaufland wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitzt im baden-würrtembergischen Neckarsulm. Die Kaufland Stiftung und Co. KG gehört genau wie der Discounter Lidl zur Schwarz Gruppe. Kaufland beschäftigt insgesamt 132.000 Mitarbeiter.

Kaufland: Großer Umbau – Das ändert sich alles in den alten real-Supermärkten

In einigen Teilen Deutschlands sind die alten real-Filialen kaum wiederzuerkennen. Nach und nach werden die Märkte von Kaufland in Betrieb genommen.

Auch wenn noch nicht alle Spuren des Vorgängers beseitigt sind, wurden bereits einige Kaufland-Neueröffnungen gefeiert.

Kaufland: Erste Filialen unter neuem Namen

Nachdem das Kartellamt den Inhabern von Kaufland bis zu 92 Real-Filialen zugesprochen hatte, werden diese Übernahmen nun in die Tat umgesetzt.

----------------------

So wurden in den vergangenen Tagen bereits 13 Filialen mit neuem Anstich und neuem Namen wiedereröffnet. Unter anderem in NRW, Niedersachsen und Bayern.

Zusätzlich zu den Schildern wurden bereits wesentliche Elemente im Geschäft ausgetauscht. Laut „Lebensmittel Zeitung“ wurden die Obst- und Gemüsetheken an den Eingang der Filialen platziert. In den früheren real-Märkten war es üblich, dass dort die Nonfood-Produkte angeboten wurden.

Aus den ehemaligen real-Geschäften werden nach und nach Kaufland-Filialen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Horst Rudel

Umstellungen für die ehemaligen real-Mitarbeiter

Die Mitarbeiter der ehemaligen Märkte werden auch weiterhin unter dem Namen Kaufland arbeiten. Allerdings müssen sich die Angestellten dazu an ein neues Kassensystem gewöhnen. Dazu werden ihnen jedoch von der Konzernleitung Kollegen zugeteilt, die bereits mit dem Kaufland-System vertraut sind.

--------------------

Mit einem Plan, der zum einen die zeitlichen Vorgaben als auch die praktische Umsetzung für Personals im Geschäft regelt, sollen in den nächsten Wochen und Monaten die restlichen real-Filialen folgen.