Mega Preis-Senkung bei Kaufland – es passiert nur zu dieser Uhrzeit

Nicht erst seit den vergangenen Jahren von Inflation und gestiegenen Lebenshaltungskosten achten Kunden bei Kaufland, Rewe & Co. besonders auf Rabattaktionen oder Preissenkungen, um beim Wocheneinkauf so effektiv wie möglich sparen zu können.

Was viele Kunden jedoch nicht wissen: Je nachdem, zu welcher Uhrzeit sie bei Kaufland einkaufen, können sie von teils krassen Rabatten profitieren.

Kaufland mit täglichen Rabatt-Aktionen

Wie das auf Schnäppchen spezialisierte Portal „Mydealz.com“ auf seinen Social-Media-Accounts verrät, lohnt es sich, mit dem Einkauf bei Kaufland gerne mal bis in die Abendstunden zu warten. Von bis zu 79 Prozent Rabatt ist in einem Instagram-Reel die Rede!

+++ Das könnte dich auch interessieren: Kaufland-Kunden können es bald nicht mehr übersehen – es geht um Döner +++

Der Tipp: Erst kurz vor Ladenschluss zu Kaufland gehen! Das ist je nach Bundesland unterschiedlich – in einigen Regionen schließt Kaufland um 20 Uhr, in anderen Bundesländern kann man bis 22 Uhr oder noch später einkaufen.

Rabatte bis 79 Prozent!

Zu dieser Uhrzeit werden frische Lebensmittel, die im Laufe des Tages nicht verkauft wurden, gerne mal zu starken Rabatten angeboten. Das „Mydealz“-Team zeigt Angebote mit Preissenkungen in Höhe von 39, 64 und sogar 79 Prozent!

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Markiert sind die Produkte mit auffälligen orangenen Schildern mit der Aufschrift: „Jetzt zugreifen!“ Doch dieser Aufforderung kommen natürlich viele Kunden nur allzu gerne nach…

Daher der Hinweis der Spar-Experten: Diese Rabatt-Restposten können verdammt schnell ausverkauft sein. Wer also von den Preissenkungen kurz vor Ladenschluss profitieren will, muss einerseits bereit sein, spät am Abend noch zu Kaufland zu fahren – und noch dazu braucht man auch eine gehörige Prise Glück.