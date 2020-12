Kaufland: Kunde entdeckt irren Fehler auf Kassenzettel – und kriegt sich nicht mehr ein vor Lachen

Gehörst du zu den Personen, die sich den Kassenbon nach dem Einkauf ganz genau anschauen? Manchmal kann es sich durchaus lohnen - so auch für einen Kaufland-Kunden. Er hat einen Patzer entdeckt, wegen dem er sich schlapp lachte!

Es dürfte niemandem verborgen geblieben sein, Weihnachten steht vor der Tür. Zwar gibt es in diesem Jahr keine Weihnachtsmärkte, dafür sind Supermärkte wie beispielsweise Kaufland voll mit Leckereien rund um die schönste Zeit des Jahres.

Kaufland-Kunde entdeckt Patzer auf Kassenzettel

Auch ein Mann aus Bayern wollte nicht auf die weihnachtlichen Spezialitäten verzichten und nahm bei seinem Einkauf drei Flaschen Kinderpunsch mit. Was er danach allerdings auf seinem Kaufland-Kassenbon fand, machte ihn stutzig.

Kurzerhand machte er ein Foto des Kassenzettels und lud das Bild auf der Facebook-Seite des Konzerns hoch. Zu dem Bild schrieb er: „Hallo liebes Kaufland-Team, ich war heute mal bei euch einkaufen, findet mal den Fehler, der mich auf dem Bon angesprungen hat.“

Ein Mann hat bei Kaufland einen witzigen Fehler entdeckt. (Symbolbild) Foto: imago images / Future Image

-------------------

Das ist Kaufland:

Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Firmensitz in Neckarsulm

Neben Deutschland ist Kaufland in sieben weiteren Ländern vertreten

Insgesamt gibt es rund 1300 Filialen

Kaufland ist ein Tochterunternehmen der Schwarz-Gruppe - genauso wie Lidl

Es erscheinen in regelmäßigen Abständen Prospekte mit Angeboten von Kaufland

-------------------

Na, hast du den Fehler entdeckt? Genau! Der Kinderpunsch wird auf dem Kassenbon unter „alkoholische Getränke“ ausgewiesen. Der Familienvater scheint es mit Humor zu nehmen und schreibt Kaufland noch ein lustiges Emoji auf die Pinnwand.

Die Supermarkt-Kette reagiert zudem auch in Windeseile auf den Beitrag. Und verspricht, das Anliegen ans Kundenmanagement weiterzugeben.

-------------------

Weitere News:

Aldi: Krasse Szenen beim Discounter – hier eskalieren Hamsterkäufe

Lidl, Aldi, Rewe und Co.: Warnung vom Verbraucherschutz! Viele Kunden tappen in diese Falle

Rewe in NRW: Frau kauft im Supermarkt ein – an der Kasse folgt der Schock

-------------------

Kaufland-Kundin macht eklige Entdeckung

Eine Kundin brach ihren Einkauf bei Kaufland kürzlich ab. Zu eklig erschien ihr das, was sie in einer Filiale erlebte. Sie wollte gerade ein paar Brötchen mit der Zange aus der Brottheke nehmen, als sie sich das Greifinstrument genauer anschaute... Was sie entdeckte, kannst du hier nachlesen.

+++ Aldi-Kunden stehen immer noch Schlange – Schuld daran ist DIESES Produkt +++

Ein anderer Kunde wollte bei Kaufland nur eine Kleinigkeit kaufen - und zahlte ordentlich drauf! Hier mehr dazu>>>