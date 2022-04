Kaufland: Rationiert der Supermarkt bei diesem Produkt? Kunden entsetzt

Die Lebensmittel-Einzelhandelskette Kaufland wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitzt im baden-würrtembergischen Neckarsulm. Die Kaufland Stiftung und Co. KG gehört genau wie der Discounter Lidl zur Schwarz Gruppe. Kaufland beschäftigt insgesamt 132.000 Mitarbeiter.

Durch Hmasten und Knappheit spannt sich die Lage Supermärkten und Discountern wie Kaufland und Co. mehr an.

Nachdem jetzt Speiseöl gegenüber den Kunden rationiert wird, zieht Kaufland nun offenbar bei einem weiteren Produkt die Reißleine.

Kaufland: Kunden wollen DAS kaufen – doch haben die Rechnung ohne Kassiererin gemacht

Auf Facebook berichten Kaufland-Kunden von einem überraschenden Erlebnis, als sie in ihrer Stammfiliale einkaufen waren.

„Wir sind Katzenhalter von sechs Katzen, genauer genommen Maine Coon, die größte Katzenrasse. Leider wurde uns heute der Kauf von zwei Packungen Katzenstreu á sechs Liter untersagt“, schreibt die Kundin in dem Beitrag.

Auf Nachfrage an der Kasse bekam die Kundin, die mit ihrem Mann vor Ort war, keine Begründung zu dem Vorgehen, aber: „Der Kassierer beharrte auf der Anzahl“. Für die Kundin ist die Maßnahme unverständlich, sie schreibt weiter: „Bei zwei Packungen kann man noch nicht von Horten sprechen, bei allen anderen Artikeln sind es in der Regel drei.“ Außerdem ist die Katzenhalterin auf zwei Packungen angewiesen, da eine nur für eine Katzentoilette reichen würde und sie für ihre Katzen zwei hat.

Kaufland nimmt Stellung

Unter dem Beitrag reagiert Kaufland selbst, bedauert die Unzufriedenheit der Kundin, die sogar damit droht, sich sonst einen anderen Supermarkt für ihren Einkauf zu suchen.

Bei Kaufland erlebten Stammkunden an der Kasse eine böse Überraschung. (Symbolbild) Foto: picture alliance / imageBROKER | Karl F. Schöfmann

„Um vielen Kunden den Einkauf zu ermöglichen, kann es vorkommen, dass wir im Sinne aller Kunden, je nach Filiale, die Abgabemenge beschränken. Hierfür bitten wir dich um dein Verständnis“, erklärt sich das Unternehmen in dem Kommentar. Zudem versichert Kaufland, dass die Warenversorgung der einzelnen Filialen sichergestellt sind, „da diese täglich beliefert werden und in unseren Logistikzentren ausreichend Lagerbestände vorhanden sind.“

-----------------

Weitere Kaufland-Themen:

-----------------

Das dürfte der Kundin zwar in dem vergangenen Fall wenig nützen – aber so könnte sie immerhin am nächsten Tag wieder Katzenstreu kaufen.

Auch eine anderer Kommentator rät der Kaufland-Kundin dazu, dass entweder sie oder ihr Begleiter einfach nochmal in den Laden geht und das Produkt erneut kauft. (kv)

Kaufland stellt Kunden harmlose Frage, doch dann eskaliert es komplett

Kaufland hat es aber auch mit den Kunden. Eine harmlose Frage löst pünktlich zu Ostern eine regelrechte Schlammschlacht im Internet aus. Mehr dazu hier. >>>