Kunde sieht Wasserflasche bei Kaufland – und reibt sich verwundert die Augen

Während und nach einem Einkauf bei Supermärkten und Discountern kommt es immer wieder zu Überraschungen. So hat ein Aldi-Kunde erst kürzlich eine lebendige Kröte in seinem Salat entdeckt. Auch bei Kaufland machte ein Kunde jetzt eine kuriose Entdeckung.

Auf Reddit teilte er ein Foto, wo stilles, natürliches Mineralwasser von der Kaufland-Eigenmarke zu sehen ist. Die Flaschen sind eingeschweißt und befinden sich in Sechserpacks. Eine Auffälligkeit wird direkt deutlich: Während alle anderen Flaschen transparent und farblos sind, ist eine andere grün. Aber was hat es damit auf sich?

Kaufland-Kunde irritiert

In seinem Post fragt der Kaufland-Kunde: „Entweder ich hab beim Thema Lichtbrechung in Physik Kreide geholt oder wieso ist die eine Flasche grün gewesen?“ Auch andere User zeigen sich unter dem Post irritiert.

Einer kommentiert: „Für Kaufland wird das Mineralwasser durch die MEG Weissenfels Gruppe abgefüllt. Diese füllen unter anderem auch das Mineralwasser für Lidl ab, die grüne Flaschen verwenden. Da scheint in der Produktion irgendwas schiefgelaufen zu sein.“ Mit dieser Vermutung könnte er Recht haben.

Unternehmen gibt Statement ab

Auf der Website der MEG-Gruppe heißt es, dass dort natürliches Mineralwasser für die Lidl-Eigenmarke „Saskia“ und Kaufland-Eigenmarke „K-Classic“ abgefüllt wird.

Aldi meldet sich nun auf Anfrage von DER WESTEN selbst zu Wort. „Da in dem Werk auch Mineralwasser in grünen Flaschen abgefüllt wird, ist offensichtlich solch ein Flaschenkörper aus Versehen in die Produktionslinie geraten. Der Inhalt ist selbstverständlich das gleiche Mineralwasser wie in den anderen Flaschen und entspricht der Deklarierung auf dem Etikett“, erklärt eine Kaufland-Sprecherin.