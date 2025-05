Kaufland greift durch – Kunden merken es bald bei jedem Einkauf

Kaufland hatte es in den letzten Wochen nicht immer leicht. Nachdem eine RTL-Doku Missstände und Hygienemängel bei der Supermarkt-Kette angeprangert hatte, setzte Kaufland alles daran, das Vertrauen seiner Kunden zurückzugewinnen – und kündigte Maßnahmen in mehreren „Problem-Filialen“ an (>> hier mehr lesen).

Doch auch abseits von den großen Image-Problemen sind die fast 800 Kaufland-Filialen in Deutschland stetig im Wandel, um den neuesten Trends und Kunden-Vorlieben zu entsprechen. So wie auch jetzt: Kaufland führt eine Neuerung in ihren hauseigenen Backabteilungen ein.

Kaufland ändert Preisschilder

Die Kunden kennen es bereits aus den Obst- und Gemüseabteilungen: Die Preisschilder bestehen nicht mehr aus Papier-Etiketten, sondern zeigen den Preis digital auf einem Display an. „Nun geht das Unternehmen den nächsten Schritt und setzt die Technologie ab sofort auch in allen Filial-Bäckereien ein“, teilte Kaufland am Montag (12. Mai) mit.

Künftig sehen Kunden also auch den Preis für Brötchen, Croissants & Co. in den Kaufland-Backabteilungen auf Digitalanzeigen. „Das reduziert in erster Linie den manuellen Aufwand der Kollegen in den über 770 Filialen“, erklärt Kaufland. „Denn gerade in diesem Bereich kommt es aufgrund von saisonalen Sortimentswechseln, Werbeaktionen oder Rabattierungen am Abend häufig zu Preisanpassungen.“

Digitale Preisschilder in der Backabteilung

Ein verständlicher Schritt. Den Arbeitsaufwand kurzfristiger Preisanpassungen in Form von Papier-Schildern kann sich schließlich jeder Kunde vorstellen.

Bis Ende Juli 2025 soll nicht nur jede Kaufland-Filiale in Deutschland – sondern auch jeder Laden im Ausland (Polen, Rumänien, Tschechien, Bulgarien, Kroatien, Moldau und die Slowakei) – über digitale Preisanzeigen in ihren Backabteilungen verfügen.