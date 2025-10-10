Blick ins Kaufland-Regal verblüfft Kundin – Preishammer ist nicht zu glauben

Ob Werbung, Gutscheine oder einfach nur strategisches Einkaufen – viele User achten mittlerweile beim Einkaufen oder Shoppen auf die Kosten. Kein Wunder, denn dank der Inflation ist vieles teurer geworden. Doch nun bekamen die zahlreichen Kunden von Kaufland, Aldi & Co. gleich doppelt und dreifach so große Augen.

Dieses Schokoladen Produkt soll über 2.000 Euro kosten!

Kaufland-Produkt soll über 2000 Euro kosten

Rote Schilder in den diversen Supermärkten und Discountern sind für viele ein klares Zeichen. Hier gibt es Rabatte! Kein Wunder, dass viele Kunden mit ihren Einkaufswagen direkt auf dieses Regal von Kaufland zusteuerten. Umso größer muss die Verwunderung gewesen sein, als sie das Preisschild genauer anschauten, denn genau das ist ein absoluter Hammer.

++ Auch interessant für dich: Kunden-Beschwerden häufen sich – jetzt zieht Kaufland als erstes drastische Konsequenzen ++

Die Kinder-Schokolade, die eigentlich 2,55 Euro kostet, soll nun sage und schreibe 2.047 Euro kosten! Der Preis ist also um das vielfach Hunderte gestiegen – das wären jetzt im Kilopreis satte 17 Euro!

Dabei wurden eigentlich 20 Prozent Rabatt versprochen – kein Wunder, dass viele Nutzer auf Facebook prompt auf diesen Beitrag reagieren. Und nicht nur das: Über 5.000 reagierten mit einem Smiley.

Kunden wittern Grammatikfehler

Eine Userin fragt verblüfft unter dem Facebook-Beitrag: „Sind die aus Gold?“ Ein anderer Nutzer fügt hinzu: „Das kann ich mir nicht leisten, ich habe gerade erst Urlaub gebucht.“ Ein weiterer meint: „Ferrero wird auch immer teurer.“ Doch natürlich wissen viele: Hier hat sich ein Fehlerteufel eingeschlichen. So textet etwa eine Userin: „Da ist doch ein Komma: 2,047. Der Betrag wurde lediglich nicht gerundet.“

Ein anderer betont ebenfalls: „Das sollte 2,47 Euro sein. 2,55 Euro minus 20 Prozent sind, glaube ich, 2,47 Euro.“ Hier kannst du weitere Kommentare lesen:

„Was für ein Schnäppchen“

„Dat iss ja mal ein echtes Schnäppchen.“

»Wenn es hier in Deutschland weiter so geht, dann wird das vielleicht noch zur Realität.“

„Kann mir wer was mitbringen? Bei mir was alles ausverkauft.“

„Wer hat denn bitte den Preis gemacht?“

Somit ist klar: Hinter dem Hammer-Preis von Kaufland liegt wohl doch nur ein Rechtschreibfehler. Wer 20 Prozent bei den Kinderprodukten sparen will, muss nur lächeln und zugreifen.