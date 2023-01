Kaufland: Preis von Kult-Produkt schießt durch die Decke – Kunden sind fassungslos: „Wann ist mal Ende?“

Dass die Preise für Lebensmittel immer weiter in die Höhe schießen, dürfte längst kein Geheimnis mehr sein: Für ihren Einkauf rund um Eier, Butter und Nudeln müssen Kunden seit einigen Wochen immer tiefer in die Tasche greifen. Jetzt reiht sich offenbar ein weiteres Produkt in die Liste der hohen Preise ein.

Wer in den nächsten Tagen und Wochen bei Kaufland seinen Einkauf erledigt, der dürfte sicherlich überrascht sein: Bei einem absoluten Kult-Produkt schießt der Preis jetzt nämlich regelrecht durch die Decke!

Kaufland hebt die Preise an

Die Rede ist vom beliebten Curry-Ketchup. Der Preisanstieg wurde prompt von einem Kunden bemerkt, der anschließend via Facebook seinem Ärger Luft machte. „Wann ist mal Ende der Fahnenstange?“, fragte er völlig entsetzt in die Runde. Den dazugehörigen Beweis lieferte der Kaufland-Kunde gleich mit: Eine Palette voller Ketchup-Flaschen, über denen der stolze Preis von 3,39 Euro prangt.

Für diesen Preis kann man aber wohlbemerkt nicht die komplette Palette kaufen – es handelt sich stattdessen tatsächlich um den Preis für gerade mal eine Flasche mit 800 Gramm Inhalt. Für das exakt gleiche Produkt habe der Kaufland-Gänger vor kurzer Zeit noch 1,79 Euro über die Ladentheke wandern lassen. Ein radikaler Preisanstieg!

Kaufland-Kunden sind genervt

Der bedrückt auch den Rest der Community seit Längerem. „Ganz ehrlich, die überteuerten Lebensmittel kaufe ich nicht mehr, dann soll der Hersteller darauf sitzen bleiben, denn er möchte wahrscheinlich auch nur Gewinn machen“, erklärte eine andere Nutzerin ihr aktuelles Einkaufsverhalten. Dieser Idee schlossen sich weitere User an.

Mehrere Themen:

Doch wie kommt es überhaupt, dass das Ketchup plötzlich fast das Doppelte kostet? Nur eine Vermutung: Der Händler bietet sein Produkt in regelmäßigen Abständen zum Schnäppchenpreis an. Vielleicht hatte der aufgewühlte Kunde das Glück und hat es immer dann benötigt, als der Preis reduziert war.

Kaufland antwortet auf Beschwerde

Eine Antwort von Kaufland gab es auf den Beschwerde-Post allerdings auch – diese fiel jedoch wenig hilfreich aus. Das Unternehmen bat den Kunden lediglich, sich über den Kundenservice per Mail zu melden. Um das betreffende Anliegen werde sich dann gekümmert.