Kaufland: Pfand-Hammer! Kunden aus dem Häuschen – „Nicht anfassen“

Nach einem Einkauf bei Kaufland, Aldi, Edeka und Co. ist der Geldbeutel oder das Konto meist etwas leerer. Doch es gibt auch eine Möglichkeit, mit einem Plus die Filiale wieder zu verlassen: Pfand.

Manche Kunden kommen deshalb mit einem riesigen Berg an Pfandgut in den Supermarkt oder Discounter. Nun könnte ein Mann bei Kaufland einen neuen Rekord aufgestellt haben, doch andere Verbraucher warnen ihn zuvor.

+++ Netto-Kunde guckt in Prospekt – und fällt DESHALB vom Hocker +++

Kaufland-Kunde zeigt seine riesige Pfand-Sammlung

Auf „Reddit“ ist fast schon ein regelrechter Wettkampf unter Pfand-Sammlern entbrannt. Deshalb postete ein Kaufland-Kunde auch stolz seine Pfandflaschen-Sammlung auf der Arbeit. „Die Kollegen bei der Arbeit sind zu faul Pfand abzugeben. Ich opfere mich und sammle alles im Spind“, erklärt der Mann.

Dazu veröffentlicht er einen Schnappschuss seines vollen Spinds mit drei Fächern. Vor allem der mittlere und der rechte Spind sind vollgestopft mit Pfand-Dosen und Einweg-Flaschen. Der linke Metallschrank lässt noch etwas Stauraum über, aber auch hier finden sich einige Glas- und Plastikflaschen. Zudem sollen sich oben drauf noch zwei Kästen befinden.

Inhalt von Reddit anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Kaufland-Kunde mit rekordverdächtigem Pfand-Bon

Bevor er seinen kleinen Schatz jedoch in Bargeld umtauscht, lässt er die Community den Wert schätzen. Es kamen Tipps von einer großen Spannweite rein. Ein Nutzer glaubte die genaue Summe von 114.25 Euro errechnet zu haben. Allerdings fehlten bei seiner Berechnung die Glasflaschen und Kästen. „Tippe auf zwischen 120 und 130 Euro“, lautet der Tipp eines anderen Users. Ein weiterer verfolgte eine andere Strategie und schätzte einfach ziemlich breit: „Ich denke so geschätzt 120 bis 150 Euro Pfand sollte man hinkriegen, wenn es wirklich drei Schichten Dosen in der Mitte sein sollten.“

Andere warnten ihn, mit der Abgabe noch etwas zu warten. „Sammle noch zwei Wochen und du kannst deine Kollegen bald zu deinen Angestellten machen“ und „Das sind doch die Pensionsrückstellungen der Firma… nicht anfassen“, scherzten zwei User. Auch wenn letzter Rat wohl auch einen ernsteren Hintergrund hat. Immerhin sorgen sich immer mehr Menschen vor der Altersarmut, manche Senioren sehen sich sogar im Ruhestand dazu gezwungen, Pfand sammeln zu gehen, um über die Runden zu kommen.

Am Ende lagen sie alle auf jeden Fall gar nicht so weit weg, denn eine Woche später folgte die Auflösung. Das Bild des Kaufland-Bons belegte, dass insgesamt 141.41 Euro Pfand zusammen kamen. Allerdings gab der Kaufland-Kunde zu, dass der Kasten nicht mit abgegeben wurde. Na, hoffentlich gibt er nicht alles auf einmal aus.