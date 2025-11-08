Nach Pfand-Neuerung folgt bei Kaufland der nächste Hammer – Kunden wissen nicht, wie ihnen geschieht

Ein völlig neues Konzept startet im Einkaufsalltag: Kaufland hat in Zusammenarbeit mit dem Klinikriesen Sana in Mosbach die erste Telemedizin-Praxis Deutschlands eröffnet.

Direkt zwischen Pfandautomat und Kasse können Kunden ab sofort ärztliche Leistungen in Anspruch nehmen – unkompliziert und bequem, während sie ihren Einkauf erledigen.

Kaufland bringt den Arzt in den Supermarkt

Die S1 Medical Room Praxis bietet Videosprechstunden mit Allgemeinmedizinern, bei denen fast alle Untersuchungen direkt durchgeführt werden können. Eine medizinische Fachangestellte steht vor Ort beratend zur Verfügung. Sollte eine weiterführende Untersuchung nötig sein, erhalten Patienten Überweisungen an eine nahegelegene Praxis oder Klinik. Der Raum selbst ist schall- und blickgeschützt und erinnert an eine kleine Praxis.

Die Praxis ist montags bis samstags von 8 bis 19 Uhr geöffnet und richtet sich an gesetzlich und privat Versicherte. Selbstzahler können zudem Zusatz-Checks buchen, wie eine Körperanalyse oder einen Lifestyle-Check-up. Kaufland testet das Konzept gemeinsam mit Sana, um die hausärztliche Versorgung im Alltag zu erleichtern – insbesondere in Regionen, in denen es an Arztpraxen mangelt.

Kaufland will medizinische Versorgung revolutionieren

Der Telemedizin-Raum in Mosbach ist ein Ableger des Sana-Medizinzentrums auf dem Schwarz-Campus in Neckarsulm. Dort werden bereits Mitarbeiter von Kaufland und Lidl betreut. Sana ist ein Klinikriese, der in Deutschland 46 Kliniken und über 57 Medizinische Versorgungszentren betreibt und mit Kaufland daran arbeitet, „medizinische Leistungen ins Lebensumfeld der Menschen zu bringen“.

Kaufland möchte mit diesem neuen Ansatz zeigen, dass Supermärkte mehr als nur Orte des Einkaufs sind. Je nach Erfolg des Pilotprojekts könnten weitere Filialen folgen. Eine zentrale Idee des Projekts ist, Menschen den Zugang zu ärztlicher Versorgung zu erleichtern – gerade dort, wo das Angebot knapp ist.

Das innovative Modell zeigt, wie die hausärztliche Versorgung revolutioniert werden kann. Wer bei Kaufland einkaufen geht, hat nun die Möglichkeit, Arztbesuche bequem in den Alltag zu integrieren. Ob das Konzept angenommen wird, entscheidet über die Zukunft weiterer solcher „Open-Space-Praxen“.