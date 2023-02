Kaufland-Kunden flippen aus – schuld ist dieser Anblick: „Meine Güte“

„Was ist bitte bei Kaufland los?“, fragte eine Kundin kürzlich nach ihrem Einkauf im Supermarkt. Mit diesem Anblick in den Kaufland-Regalen hatte sie offenbar nicht gerechnet und teilte ein Foto ihrer Entdeckung bei Twitter mit dem Kommentar: „Sowas hab ich noch nie gesehen.“

Damit ist sie offenbar nicht die einzige. Auch viele andere konnten ihren Augen kaum trauen – und stellten zahlreiche Vermutungen auf.

Kaufland-Kunden fassungslos: „Meine Güte“

„Meine Güte“, kommentiert eine Kundin beim Anblick der schier endlosen Zahl an Schoko-Osterhasen, die Kaufland-Mitarbeiter in den Regalen platziert hatten. Im Bildausschnitt sind rund 130 Paletten mit jeweils 32 Schokohasen zu sehen – und damit mehr als 4.000 Stück! Ein Twitter-User spricht von einer regelrechten „Hasokalypse.“ Ein anderer schreibt: „Sie kommen, uns zu holen.“

Die unfassbare Menge sorgt für Spekulationen: „Lieferschwierigkeiten bei anderen Produkten und deswegen einfach das ganze Lager hingeräumt?“, mutmaßt einer. Ein anderer geht von einer Fehlbestellung aus: „Anscheinend eine Null zu viel in die Bestellung für die Paletten eingetragen.“ Ein anderer gibt zu bedenken, dass ein solcher Aufbau in größeren Supermärkten normal sei. Die Urheberin sagt jedoch: „Ich habe das noch niemals, nirgendwo in dieser Masse gesehen und alles identisch. Man kann es echt übertreiben.“

Preis für Schokohasen bei Kaufland schreckt ab

Beim angegebenen Preis von 3,49 Euro für den goldenen Schokohasen schlackern vielen Kunden die Ohren. „Bekommen die für den Preis nie los“, prophezeit einer. „Das wird jemand kaufen“, entgegnet eine andere. Zumindest bei der Entdeckerin hatte Kaufland keinen Erfolg: „Hat mich zwar dazu animiert ein Foto zu machen, aber kaufen werde ich keinen.“

Ostern fällt in diesem Jahr übrigens auf das zweite April-Wochenende. Kinder können dann am Ostersonntag (9. April) auf Ostereier- und Schokohasen-Suche gehen – solange sich Eltern die noch leisten wollen.