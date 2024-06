Kaufland: Plötzlich kleben mysteriöse Sticker an den Regalen – Supermarkt muss reagieren!

Bei Kaufland klebten in der letzten Zeit mysteriöse Sticker an den Supermarkt-Regalen, direkt neben den Preisschildern. Aber was genau hat es damit auf sich? Auf Nachfrage von unserer Redaktion hat Kaufland mit einem Statement darauf reagiert.

Kaufland betroffen von diesen mysteriösen Stickern

Derzeit geht auf „X“ (ehemals Twitter) ein Video herum, das für große Aufregung sorgt. Darauf zu sehen ist, wie ein Mensch mit seinem Smartphone durch die Gänge bei Kaufland geht und mit einer APP die Barcodes von bestimmten Produkten scannt. Beispielsweise von Milka-Schokolade. Die App leuchtet danach rot auf und zeigt ein „No! Thanks“ an.

Daraufhin klebt die Person in dem Video einen Aufkleber mit der Aufschrift „This product supports genocide“ neben den Preis des Produkts in dem Regal. Das geschieht in dem Video unter dem Hashtag „boycottforgaza“. Geteilt wurde dieses Video von „ÖRR Antisemitismus Watch“, einer „X“-Seite über angeblich anti-israelische Berichterstattung und antisemitische Journalisten vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

So reagiert Kaufland auf die „widerwärtige Aktion“

Laut „ÖRR Antisemitismus Watch“ soll es sich bei dem Video um eine Gemeinschaftsproduktion von Yasemin Acar, Udi Raz und weiteren Hamas-Verstehern handeln, die Produkte mit Bezug zu Israel bei Kaufland mit einem Sticker markieren. „Auf dem Sticker ist die israelische Flagge abgebildet. Welch‘ widerwärtige Aktion“, schreibt „ÖRR Antisemitismus Watch“ dazu.

Aber wie reagiert Kaufland auf die Sticker mit der israelischen Flagge neben ihren Produkten? „Wir sind bestürzt über die Ereignisse in der betroffenen Region und beobachten die Situation mit großer Sorge. Die Unternehmen der Schwarz Gruppe lehnen jegliche Form von Gewalt ab und unterstützen grundsätzlich keine kriegerischen Auseinandersetzungen. Wir sind in Gedanken bei den Leidtragenden des Konflikts“, gab Pressesprecherin Alisa Götzinger auf Nachfrage unserer Redaktion bekannt.

Des Weiteren erklärt Götzinger: „Wir haben die Sticker-Aktion zur Kenntnis genommen. Grundsätzlich werden die Regaletiketten in allen Filialen regelmäßig gepflegt und somit auch überprüft. Sollten unsere Mitarbeiter Aufkleber entdecken, die nicht zum Preisetikett gehören, werden diese immer direkt entfernt.“