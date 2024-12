Kaufland: Andere Öffnungszeiten an Heiligabend – wann du im Markt einkaufen kannst

Mit den Feiertagen vor der Tür steigt auch die Hektik rund um die letzten Weihnachtseinkäufe. Doch Vorsicht: Wer sich bei Kaufland mit Festtags-Produkten eindecken möchte, sollte die besonderen Öffnungszeiten rund um Weihnachten im Blick behalten.

An Heiligabend, dem 24. Dezember 2023, schließen die Kaufland-Filialen in Deutschland bereits am frühen Nachmittag ihre Türen. Kunden haben meist nur bis 13 oder 14 Uhr Zeit, ihre Einkäufe zu tätigen. Diese Regelung ermöglicht es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Kaufland, das Weihnachtsfest im Kreis ihrer Liebsten zu verbringen.

Wann hat Kaufland an Heiligabend geöffnet?

Man sollte Kaufland also nicht erst in letzter Minute besuchen, denn am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag bleiben die Supermärkte geschlossen. Die Möglichkeit für den nächsten Einkauf nach den Festtagen bietet sich erst wieder ab dem 27. Dezember.

Eine Ausnahme bilden lediglich Supermarkt-Filialen in Bahnhöfen, die auch an Feiertagen geöffnet sein können. Kunden sollten sich vorab informieren, ob und wann diese Filialen zugänglich sind.

Für alle, die es vorher nicht schaffen: In diesem Jahr haben einige Supermärkte eine Sondergenehmigung für den Sonntag vor Weihnachten, dem 22. Dezember, erhalten. So öffnen manche Märkte – darunter vereinzelte Edeka-Filialen in Berlin – von 13 bis 18 Uhr ihre Pforten für Last-Minute-Shopper. Ob Kaufland-Filialen in der eigenen Region diesbezüglich ebenfalls eine Ausnahme machen, sollten Kunden im Vorfeld auf der Website des Unternehmens oder direkt vor Ort klären.

Für eine entspannte Vorweihnachtszeit ist es ratsam, seine Einkaufsplanung rechtzeitig anzupassen und Stressexzesse zu vermeiden. So genießen Kunden die Weihnachtszeit ohne Last-Minute-Einkaufsstress.

