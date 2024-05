Kaufland in NRW: Schließungs-Welle gestartet – so geht es jetzt weiter

Bittere Nachrichten für die Kunden von Kaufland in NRW. Die beliebte Supermarkt-Kette hatte bereits im vergangenen Jahr verkündet, gleich mehrere Filialen zu schließen. Klar war: Vor allem das Ruhrgebiet trifft es ziemlich hart. Die angekündigten Schließungen warfen viele Fragen auf, zum Beispiel: Welche Standorte sind betroffen und wie geht es mit den Mitarbeitern weiter?

Jetzt hat die Schließungswelle wirklich begonnen. Die ersten Filialen werden bereits im Juni geschlossen. Doch wen trifft es?

Kaufland in NRW: Das Ende einer Ära

Kunden von Kaufland in NRW sind von den Schließungen besonders hart getroffen. Einige Nachrichten haben den ein oder anderen durchaus überrascht, dazu zählt auch die Schließung der beliebten Kaufland-Filiale im Ruhr Park Bochum. Kunden haben hier nur noch vier Monate Zeit. Im September soll dieser Standort für immer seine Tore schließen.

Noch schneller müssen sich die Kunden von ihrem Kaufland in Siegen verabschieden. Dieser Standort soll bereits im Juni geschlossen werden. Doch damit nicht genug, denn auch andere Filialen von Kaufland in NRW stehen vor dem Aus. Die Filiale in Dortmund-Mengede schließt im März 2025. Auch der Standort im Palais West in Recklinghausen soll 2025 seine Pforten schließen.

Kein Zusammenhang zwischen den Filialschließungen

Stecken dahinter etwa ernste wirtschaftliche Gründe? Auf Anfrage von RTL gibt ein Sprecher von Kaufland Entwarnung: „Grundsätzlich sind wir immer an attraktiven Standorten interessiert und bestrebt, unser Filialnetz weiter auszubauen.“ Demnach bestehe kein Zusammenhang zwischen den Filialschließungen.

Die Kunden von Kaufland in NRW müssen also nicht befürchten, dass bald weitere Filialen im Ruhrgebiet folgen. Kaufland betreibt in Nordrhein-Westfalen mehr als 140 Filialen und verfügt über ein dichtes Filialnetz in der Region, so dass die Beschäftigten „passende Lösungen für eine Weiterbeschäftigung“ erhalten sollen.