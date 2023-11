Kaufland-Kunden sollten diesen Geheimcode kennen – mit ihm sparst du bares Geld

Geheimcodes bei Kaufland? Wenn bei diesem Gedanken über deinem Kopf nur Fragezeichen schweben, dann solltest du jetzt besser aufpassen. Denn hinter so manchem Barcode kann sich viel mehr verbergen, als du denkst.

+++ Kaufland: Erneute Angst vor Hamster-Käufen! Artikel nur beschränkt käuflich +++

Wenn du weißt, was dahintersteckt, dann kannst du nicht nur sparen, sondern dir auch die letzten Produkte bei Kaufland sichern, bevor sie aus dem Sortiment verschwinden.

Kaufland: Geheimer Strich auf Barcode

Wenn du demnächst bei Kaufland einkaufst, dann schau doch mal genauer auf die Preisschilder. Dort ist neben dem Preis für die Produkte auch ein Strich- beziehungsweise Barcode abgebildet. Und direkt darunter, zumindest meistens, befindet sich ein dicker schwarzer Strich.

Manchmal ist der jedoch auch genau auf dem Barcode, durchstreicht ihn quasi. Und dann wird es interessant. Denn das bedeutet laut einem Instagram-Video von „my dealz“, dass dieses Produkt demnächst aus dem Sortiment fliegt und nicht mehr nachbestellt wird.

Und praktischerweise bedeutet das häufig, dass es dann auch ordentlich Rabatte darauf gibt. Im Video ist von bis zu 50 Prozent die Rede.

Mitarbeiter bestätigen das

In den Kommentaren bestätigt das sogar ein Kaufland-Mitarbeiter, allerdings nur den Teil mit dem Sortiment. „Der Barcode auf diesen Schildern ist da, damit die Mitarbeiter mit dem MDE-Gerät einfach die Ware bestellen können. Ist zwar richtig, was du sagst, aber das ist halt nur für uns Mitarbeiter eigentlich, weil so wissen wir, dass dieser Artikel rausfliegt und nicht mehr zu bestellen ist.“

Der Rabatt ist also nicht unbedingt garantiert, aber sehr wahrscheinlich kannst du bei diesen Produkten trotzdem ordentlich sparen.