Kaufland, Netto und Co: Kein Bargeld oder Kartenzahlung mehr an Kassen? Deutsche Kunden perplex

Wer bei Kaufland, Netto und Co. einkaufen geht, der zahlt in der Regel kleinere Beträge mit Bargeld und größere Einkäufe per EC-Karte. Doch auch mit dem Handy oder smarten Uhren können Kunden inzwischen an der Kasse ihr Geld abbuchen. Doch aktuell macht sich ein neuer Trend breit, der selbst die neusten Technologien alt aussehen lässt. Gehören herkömmliche Bezahlmethoden schon bald der Vergangenheit an?

Kaufland, Netto und Co: Neue Bezahlmethode im Anmarsch

Wer andere Kontinente bereist, der stellt meist schnell fest, dass andere Länder Deutschland gegenüber zumindest technologisch in manchen Bereichen einen großen Schritt voraus sind. Während hierzulande das Zahlen per Smartwatch für viele noch ein eher seltenes Phänomen ist und die Deutschen bei Kaufland, Netto und Co. an ihrem geliebten Bargeld festhalten, wurde in Asien eine ganz besondere Bezahlmethode entwickelt.

„In China können Menschen bereits seit Jahren mit einem simplen Lächeln oder einem Winken bezahlen“, heißt es in einem Bericht des Mediums „Karlsruhe Insider“. Das Bezahlen per Biometrie ist bei der Amazon-Tochtergesellschaft Whole Foods bereits zum Einsatz gekommen. Dabei werden die individuellen Muster auf der Handfläche der Kunden analysiert und wie ein Fingerabdruck zum Zahlen genutzt. Könnte diese neue Technologie schon bald auf dem deutschen Markt Fuß fassen?

Um die Bezahlmethode nutzen zu können, müssen Kunden eine spezielle App herunterladen und dort ihre eingescannte Handfläche mitsamt aller Zahlungsdaten hinterlegen. Experten sehen allerdings momentan noch die Gefahr, dass persönliche Daten missbräuchlich verwendet werden könnten.

Ob sich die biometrische Bezahlung künftig auch bei Kaufland, Netto und Co. genutzt werden kann, bleibt also zunächst abzuwarten.