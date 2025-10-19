Irrer Anblick bei Kaufland – es passiert auch, während du dort einkaufst

Man geht entspannt einkaufen, durchstöbert die Regale, und plötzlich schießt ein Roboter um die Ecke – das könnte bald bei Kaufland Realität sein. Das SB-Warenhaus testet aktuell den Einsatz von Reinigungsrobotern. Falls diese überzeugen können, sollen die mechanischen Helfer in einem Großteil der Filialen eingesetzt werden.

Derzeit werden die Reinigungsroboter in insgesamt fünf Kaufland-Filialen getestet. Ziel ist es, das Personal zu entlasten, wie Kaufland mitteilt. Doch nicht nur nach Feierabend sind die Roboter im Einsatz. Auch während der Öffnungszeiten sollen die Roboter durch den Laden fahren und diesen reinigen.

Reinigungsroboter wird in fünf Filialen getestet

Alle Roboter sind mit Sensoren ausgestattet, die es ihnen ermöglichen, sich selbstständig durch die Filiale zu bewegen. Treffen die Reinigungsroboter auf ein Hindernis, halten sie entweder an oder ändern ihre Route, wie „Lebensmittel Praxis“ erklärt.

Zunächst testet Kaufland die Roboter nur in fünf ausgewählten Filialen. Dabei handelt es sich um die Filialen in Nürtingen, Hechingen, Heidelberg-Rohrbach, Eberbach und Köln-Merheim. Das Unternehmen hat bei der Auswahl darauf geachtet, möglichst unterschiedliche Filialen zu wählen. Ziel ist es, die Maschinen in verschiedenen Szenarien zu testen – von kleineren Geschäften hin zu größeren Verkaufsflächen.

Kaufland will das Kundenverhalten beobachten

Doch welche Faktoren spielen eine Rolle dabei, ob die Reinigungsroboter großflächig eingeführt werden? Laut Kaufland wird dabei insbesondere die Reinigungsqualität, die Akkulaufzeit sowie der automatische Frischwassertausch unter die Lupe genommen. Wie „Lebensmittel Praxis“ berichtet, will der Händler auch genau beobachten, wie die Kunden auf die Roboter reagieren und ob diese Auswirkungen auf ihr Kaufverhalten haben.

Während die meisten Reinigungsroboter auch während der Öffnungszeiten eingesetzt werden, testet Kaufland eine weitere Möglichkeit: In der Filiale Heilbronn Olgastraße soll der Roboter ausschließlich in der Nacht eingesetzt werden. Dafür muss die Maschine allerdings mit der Einbruchsmeldeanlage kommunizieren können – ansonsten könnte diese den Roboter noch für einen Einbrecher halten!

Tino Mehrlein, der für den Bereich smarte Filiale bei Kaufland verantwortlich ist, erklärt: „Wir sehen in der Digitalisierung eine große Chance, das Einkaufserlebnis für Kunden zu verbessern und Mitarbeiter im Arbeitsalltag zu unterstützen.“ Bleibt abzuwarten, wie erfolgreich die Reinigungsroboter im Test sein werden.