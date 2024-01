Kaufland-Mitarbeiter teilt irres Produkt – doch es ist nicht für die Kunden gedacht

Mit einem neuen Produkt begeistert ein Kaufland-Mitarbeiter gleich die ganze Kundschaft. Auf „X“ (ehemals Twitter) teilt der Angestellte ein Foto von den Giveaways, die er von seinem Arbeitgeber erhalten hat. Unglaublich, was da so alles in der Geschenktüte drinsteckt.

Da werden die Kunden ganz neidisch. Doch ein Artikel hat es ihnen besonders angetan – ein richtiger Hingucker. Den hätten sie auch gerne. Wir haben mal bei Kaufland nachgefragt, wie es damit aussieht.

Kaufland-Kunden schwärmen von besonderem Produkt

Es geht los mit ein paar Spruch-Stickern, doch das Paar Socken in der Geschenktüte erregt sogleich die Aufmerksamkeit aller X-Nutzer. Die weißen Sportsocken mit roten Applikationen tragen den Spruch „Hier bin ich richtig“.

„Das ist geil“, reagiert sogleich ein Nutzer und auch viele andere würden sich die Socken wünschen (wir berichteten). Dafür würden sie sogar bezahlen. Doch werden sie überhaupt die Möglichkeit dazu haben? Die Socken sind laut dem Supermarkt ein „exklusives Geschenk“ ausschließlich für Kaufland-Mitarbeiter.

Neue Wohlfühl-Kampagne

Auf Nachfrage muss der Supermarkt die Hoffnungen der Kunden leider enttäuschen: „Eine Sortimentseinführung der Kaufland-Socken ist nicht geplant“. Das Geschenk für die Mitarbeiter sei als Teil der neuen Kampagne „Hier bin ich richtig“ gedacht.

Diese startet am Donnerstag (1. Februar) mithilfe prominenter Unterstützung von Jan Josef Liefers, Olaf Schubert, Motsi Mabuse, Enie van de Meiklokjes und Verona Pooth sowie Jens Knossalla alias „Knossi“ und Julien Bam. Kern des Ganzen ist der neue Claim Qualität, Frische und günstige Preise unter einen Hut zu bringen und damit die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden in den Mittelpunkt zu rücken.