Kaufland überrascht mit neuem Trend-Produkt – und kündigt schon das nächste an

Dubai-Schokolade hier, Dubai-Schokolade da, Dubai-Schokolade überall. Vor rund einem Jahr sorgte die Süßigkeit in Deutschland für einen riesigen Hype. Der ist vorbei – doch der nächste rollt schon auf uns zu. Und Supermärkte wie Kaufland & Co. lecken sich schon die Schoko-Finger.

Matcha-Schokolade ist jetzt – im wahrsten Sinne – in aller Munde. Die Mischung aus Schoko und dem japanischen grünen Tee sorgt für Begeisterung. Auch Kaufland überrascht schon mit den ersten Produkten in seinen Regalen. Und lässt bald das nächste folgen.

Kaufland springt auf Matcha-Hype auf

Schon länger hat sich Matcha auf die Einkaufszettel vieler Menschen geschlichen. Klar, schließlich gilt es als wahres Superfood, ist sehr gesund und lässt sich in viele Rezepte integrieren. Längst wird es nicht mehr nur klassisch als Tee genossen, sondern ist in allen möglichen Lebensmitteln vertreten. Der neuste Schrei: Matcha-Schokolade.

+++ Kunden von Aldi, Rewe und Co. perplex – dieses Produkt hatten sie doch gerade erst entdeckt +++

Bei der Dubai-Schokolade reagierten viele Lebensmittel-Unternehmen und Supermärkte erst so spät, dass der Hype schon wieder abflachte, ehe es den Weg in die Regale gefunden hatte. Diesmal läuft es anders. Lindt ist ganz früh auf den Hype um die Matcha-Schokolade aufgesprungen und bietet seine „Lindor Matcha Kugeln“ schon überall an (hier mehr). Auch bei Kaufland.

Erste Produkte in den Kaufland-Regalen

Wie die Supermarkt-Kette gegenüber dieser Redaktion bestätigte, gibt es die Leckerei seit dem 10. November Deutschlandweit in den Regalen. Allerdings zum stolzen Preis von 6,99 Euro für eine 136-Gramm-Packung. Das liegt auch daran, dass Schokolade derzeit insgesamt im Preis explodiert.

Doch Kaufland hat schon das nächste Matcha-Produkt in den Startlöchern. Influencerin „Kiki“, die einst auch die Dubai-Schokolade nach Deutschland brachte, springt ebenfalls auf den Matcha-Hypetrain auf. Ab Dezember, so bestätigte uns Kaufland, gibt es ihre „Kikis Dubai Style Chocolate Strawberry Matcha“ auch beim Einzelhandels-Riesen.

Mehr News:

„Dieses Produkt ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir internationale Trends für unsere Kundinnen und Kunden nach Deutschland holen“, sagt ein Kaufland-Sprecher. Grund zur Freude für alle Naschkatzen mit Hang zum Matcha. Aber: Die beliebte „Tokyo Style Chocolade Matcha Strawberry“ von Lindt wird vorerst nicht bei Kaufland zu holen sein. Stattdessen gibt es sie nur hier >>>