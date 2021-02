Kaufland-Manager macht bei Eröffnung irre Entdeckung: „Wer kommt direkt vorbei?“

Die Lebensmittel-Einzelhandelskette Kaufland wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitzt im baden-würrtembergischen Neckarsulm. Die Kaufland Stiftung und Co. KG gehört genau wie der Discounter Lidl zur Schwarz Gruppe. Kaufland beschäftigt insgesamt 132.000 Mitarbeiter.

Kaufland ist in den vergangenen Wochen vielfach in ehemalige Real-Filialen gezogen. Aber auch so ist die Supermarkt-Kette ständig auf der Suche nach neuen Standorten. Als vor kurzem eine neue Filiale eröffnet wurde, machte ein Kaufland-Manager eine irre Entdeckung.

Rüdiger Teutsch, Kommunikationsleiter bei Kaufland, schlenderte gerade durch die Kühl-Abteilung, als er vor der Kühltruhe für Pizzen einen Mann entdeckte, der bei dem Schnäppchen für 1,30 Euro wohl zuschlagen wollte.

Kaufland-Manager entdeckt Konkurrenten

Sofort zückte der Manager sein Smartphone und postete auf seinem privaten Twitter-Account seinen Fund. Die Gesichter der Kunden zeigte er jedoch nicht. Sie bekamen kurzerhand einen Smiley drüber. Den Post kommentierte er mit: „Da eröffnen wir eine neue Kaufland-Filiale und wer kommt direkt vorbei? Sortiment und Preis gehen offenbar in Ordnung.“

Der Kaufland-Manager war begeistert. Er entdeckte einen Edeka-Mitarbeiter (Symbolbild) Foto: IMAGO / Joerg Boethling

Wen er da entdeckt hatte? Einen Edeka-Mitarbeiter! Die Konkurrenz scheint nicht nur im eigenen Markt zuzuschlagen. Ein Nutzer kommentierte den Post mit: „Die ‚spitzelnden‘ Mitbewerber.“

Das ist Kaufland:

gegründet 1968, Firmensitz in Neckarsulm (Baden-Württemberg)

das Unternehmen betreibt rund 1.300 Filialen, davon 667 in Deutschland und hat rund 132.000 Mitarbeiter

die Kette ist außerdem in Polen, Tschechien, Rumänien, Slowakei, Bulgarien, Kroatien und der Republik Moldau vertreten

ist ein Tochterunternehmen der Schwarz-Gruppe (ebenso wie Lidl)

Jahresumsatz: 21,42 Milliarden Euro (2018)

Ein anderer Kommentar sorgte bei dem Kaufland-Manager für jedoch leichtes Entsetzen. Jemand fragte: „Der Wendler?!“

Da eröffnen wir eine neue @kaufland-Filiale und wer kommt direkt vorbei?



Sortiment und Preis gehen offenbar in Ordnung. 😌 pic.twitter.com/ao6YYbXX5d — Rüdiger Teutsch™ (@Teutschland) February 4, 2021

Kaufland-Manager bleibt cool

Damit spielte der Nutzer auf die unglückliche und sehr kurze Werbe-Beziehung zwischen Kaufland und Schlagersänger Michael Wendler. Kurz nachdem der Kaufland-Clip mit ihm veröffentlicht wurde, outete sich der 48-Jährige als Corona-Leugner. Daraufhin nahm Kaufland das Video aus dem Netz und beendete die Beziehung.

Darauf entgegnete Teutsch ganz cool: „Ich habe leider überhaupt keine Idee, worüber du sprichst...“ Da sieht der Kaufland-Manager doch lieber die Konkurrenz bei sich einkaufen als den Ex-Werbe-Partner. (ldi)

