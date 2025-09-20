Milchprodukte von Kaufland, Lidl und Co. abgelaufen? Sie müssen nicht unbedingt in die Tonne

Lebensmittel sind ein wertvoller Bestandteil unseres Lebens. Sie zu verschwenden, belastet nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel. Dennoch landen in vielen Haushalten noch genießbare Produkte viel zu schnell in der Mülltonne. Besonders betroffen sind Milchprodukte, die bei falscher Lagerung oder zu großen Einkäufen oft unnötig entsorgt werden. Was viele nicht wissen: Mit wenigen Tricks und etwas bewusstem Handeln kannst du Abfall vermeiden, deine Lebensmittel länger frisch halten und obendrein auch noch Geld sparen.

Milchprodukte wie Joghurt, Quark oder Frischkäse sind oft länger haltbar, als viele annehmen. Entscheidend sind dabei die richtige Lagerung und der Umgang mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD). Wer bewusst einkauft und kreativ mit Resten umgeht, kann nicht nur nachhaltiger leben, sondern auch kulinarische Herausforderungen meistern. Kaufland, Lidl und Co. bieten hierfür eine große Auswahl an Produkten, bei deren Umgang es jedoch einige Dinge zu beachten gibt.

Tipps für die Lagerung bei Kaufland, Lidl und Co.

Joghurt, Quark, Käse und Frischkäse gehören ins mittlere oder obere Kühlschrankfach. Butter lagerst du am besten in der Kühlschranktür. Wichtig ist, geöffnete Verpackungen gut zu verschließen, um die Frische zu bewahren. Käse sollte jedoch nie luftdicht aufbewahrt werden, damit er „atmen“ kann. Wer diese Grundregeln kennt, kann Produkte länger genießen und unnötigen Abfall vermeiden.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum wird von vielen falsch interpretiert und daher oft mit dem Verbrauchsdatum verwechselt. Das MHD garantiert eine bestimmte Qualität bis zu einem festgelegten Zeitpunkt, ist aber kein Wegwerfdatum. Milchprodukte wie Joghurt oder Quark sind häufig noch Wochen nach Ablauf der Frist genießbar, sofern sie kühl und originalverschlossen bleiben. Vertrau dabei auf deine Sinne: Sieht das Produkt gut aus? Riecht es angenehm? Schmeckt es normal? So lässt sich Abfall bei Kaufland, Lidl und Co. einfach reduzieren.

Mit Überblick nachhaltig einkaufen

Nachhaltigkeit beginnt nicht im Kühlschrank, sondern schon im Laden. Überprüfe regelmäßig deine Vorräte und plane deinen Einkauf gezielt. Ein kurzer Blick in den Kühlschrank und ein Einkaufszettel helfen dir, unnötige oder doppelte Käufe bei Kaufland, Lidl und Co. zu vermeiden. Kaufe lieber kleinere Mengen, die du sicher verbrauchst, anstatt bei vermeintlichen Sonderangeboten zuzugreifen – besonders in Einpersonenhaushalten lohnt sich das.

Falls doch etwas übrig bleibt, müssen Reste nicht gleich weggeworfen werden. Mit etwas Kreativität lassen sich aus Milchprodukten köstliche Gerichte zaubern. Übrig gebliebener Quark eignet sich hervorragend für Backrezepte, Joghurt gelingt als Basis für Smoothies, und Käse oder Frischkäse peppt jeden Auflauf auf. Inspirationen findest du zum Beispiel in der „Zu gut für die Tonne!“-App, die einfache Rezepte für deine Resteküche bietet. So kannst du übrig gebliebene Produkte sinnvoll verwenden und keinen Genuss verschenken.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.